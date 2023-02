Sean Paul et Patrick Bruel attendus au FestiVoix

Le FestiVoix de Trois-Rivières a dévoilé les premiers artistes et groupes qui se présenteront à sa 30e édition, du 29 juin au 9 juillet. Parmi ceux-ci, on retrouve les musiciens de renommée mondiale Sean Paul, Patrick Bruel et Dropkick Murphys, entre autres.

Le festival trifluvien accueillera aussi Half Moon Run, Roxane Bruneau, FouKi, Matt Lang, Québec Redneck Bluegrass Project, Richard Séguin, Les Sœurs Boulay, Patrice Michaud, Laurence Jalbert, Tire le coyote et Martha Wainwright.

Sean Paul montera sur les planches du FestiVoix pour la toute première fois, lui qui se retrouvera sur la grosse scène du Fleuve Loto-Québec, le samedi 8 juillet.

Pour ce qui est de Dropkick Murphys, c’est toute une prise, puisque le groupe légendaire de punk celtique ne se présente pas souvent le bout du nez en sol québécois. Le style irlandais traditionnel mélangé à un son punk hardcore, c’est une recette pour charmer une clientèle élargie. Le band sera sur le stage le dimanche 2 juillet.

Les organisateurs du FestiVoix sont une fois de plus fidèles à leurs valeurs en offrant un éventail d’artistes québécois incontournables.

Une centaine d’autres artistes de renom et émergents participants au festival seront dévoilés lors des prochaines semaines.

Le passeport régulier et VIP, respectivement à 69$ et 329$, sont en vente à partir de maintenant sur le site de l’événement, jusqu’à épuisement des stocks. Dans le cas des billets journaliers, ils sont également en vente depuis mercredi au coût de 79$.