KRAFTON : un nouveau studio de jeux vidéo à Montréal 

Montréal est bel et bien une plaque tournante mondiale du jeu vidéo. Besoin d’une autre preuve? Le conglomérat coréen KRAFTON, à qui on doit le jeu à succès PUBG, vient de s’installer dans la métropole et compte embaucher 150 personnes au cours des trois prochaines années.

Premier objectif : adapter la série de romans de fantasy The Bird That Drinks Tears, créée et écrite par Yeong-do Lee, reconnu comme le pionnier du genre en Corée, peut-on lire dans le communiqué de l’entreprise.

Le Geekois craque les codes de la culture geek québécoise pour vous : bandes dessinées, littérature de l’imaginaire, cinéma de genre, jeux vidéo, jeux de société. C’est par ici.

«The Bird That Drinks Tears est apprécié des lecteurs depuis 20 ans pour sa vision du monde élaborée et ses personnages en trois dimensions, indique-t-on. Il se caractérise par ses décors et ses personnages uniques qui représentent magnifiquement l’Est et l’Ouest ainsi que l’histoire de quatre races, les humains, Leckorn, Dokkaebis et Nagas, qui s’entremêle au fil des événements.»

KRAFTON, un collectif de studios de développement de jeux indépendants à l’origine du succès de PUBG: BATTLEGROUNDS, travaille depuis 2021 à la transposition visuelle du monde et des personnages du roman racontant un conflit entre diverses races qui dure depuis plus d’un millénaire. Une bande-annonce conceptuelle est d’ailleurs disponible sur le web depuis septembre dernier.

«Nous sommes ravis d’ouvrir notre premier studio canadien AAA à Montréal, l’une des meilleures villes au monde pour la production de jeux vidéo», a expliqué par voie de communiqué le président-directeur général de KRAFTON, CH Kim.

Soutenant que le bassin de talents est impressionnant dans la métropole, CH Kim a précisé que KRAFTON Montréal sera leur 3e studio en Amérique du Nord.

AAA désigne les jeux vidéo dotés des budgets de développement et de promotion les plus élevés dans l’industrie.

KRAFTON Montréal sera dirigé par Patrik Méthé, «un dirigeant d’exception» possédant une vaste expérience «pour amener les franchises vers de nouveaux sommets» selon CH Kim.

Le chef de studio Patrick Méthé a indiqué que son objectif est de «livrer la meilleure adaptation du roman et offrir une expérience exceptionnelle aux joueurs».

«En tant qu’amateur du style médiéval fantastique depuis mon adolescence, je suis ravi de donner vie à un chef-d’œuvre fantastique sous la forme d’un jeu ambitieux et mémorable», a conclu le chef de studio.