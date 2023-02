Le théâtre pour se sortir de nos «Chambres d’écho» 

Étienne Pilon et Mounia Zahzam

La pièce Chambres d’écho, présentée à Espace libre jusqu’au 4 mars, est basée sur l’expérience réelle de son auteur, Philippe Ducros. Dans les années 2000, le dramaturge a visité deux fois la Syrie et s’y est fait de multiples ami.e.s, dont une avec qui il a continué de correspondre régulièrement. C’est la seule qui n’a pas quitté le pays.

La pièce se déroule en 2019, alors que le personnage de Philippe tente d’aller rejoindre cette amie, prénommée Samia dans l’histoire, en passant par le Liban. Or, au moment de son arrivée, le peuple libanais se soulève et Philippe se retrouve coincé à Beyrouth.

À partir de cette prémisse, Philippe Ducros écrit un suspense prenant. Son personnage réussira-t-il à traverser la frontière? Sera-t-il réuni avec son amie?

Étienne Pilon et Mounia Zahzam. Crédit: Maxime Côté

Surtout, l’auteur propose une réflexion complexe et fort éclairante sur la situation géopolitique actuelle et passée du Moyen-Orient. Il évoque les nombreuses crises qui ont frappé cette région du monde dans les dernières décennies, souvent en passant par le prisme de leurs médiatisations et de leurs représentations sur les réseaux sociaux.

Le texte, livré avec aplomb par seulement deux comédiens, Étienne Pilon et Mounia Zahzam, est dense, chargé, évocateur, tout autant poétique qu’ultra-documenté. Il entre en totale opposition avec ce que la pièce dénonce, c’est-à-dire la simplification à outrance d’enjeux complexes à travers des tweets de 140 caractères.

Une simplification qui participe à la création de chambres d’écho – d’où le titre de la pièce – et à la radicalisation.

Pour les mordu.e.s de géopolitique, comme pour les curieux.euses qui désirent se replonger dans certains des plus importants conflits des dernières années, Chambres d’écho est la pièce à voir, parce qu’elle stimule et confronte.