«Un gars, une fille»: une 1re bande-annonce cocasse

Ça y est, les nostalgiques d’Un gars, une fille peuvent voir de quoi aura l’air la nouvelle mouture de cette série culte mettant en vedette Guy A. Lepage et Sylvie Léonard. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée ce jeudi.

Les fans ne seront pas trop déstabilisés, puisqu’à part d’avoir vieilli – Guy et Sylvie ont maintenant la soixantaine – le couple n’a pas trop changé et la série non plus. L’indicatif musical est demeuré le même, Sylvie est constamment accablée par des questions existentielles et le jeu de Guy ne s’est pas vraiment amélioré (c’est une blague Guy, pas besoin de rédiger un tweet, tu es un excellent acteur).

Dans la «huitième saison» de cette série qui a pris fin en 2023, le couple souhaite revenir en ville maintenant que «les enfants sont élevés, la maison de banlieue est à vendre», peut-on lire dans le synopsis publié sur la plateforme d’ICI Tou.tv. Parviendront-ils à retrouver leur vie d’avant «alors que Guy et Sylvie étaient tout simplement un gars et une fille»?

Pour connaître la réponse à cette question, rendez-vous à compter du 9 mars prochain sur l’Extra d’ICI Tou.tv.