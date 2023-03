Les femmes qui font la télé – Marie-Philippe Bouchard: place au leadership féminin

Après une carrière longue de plus de 35 ans – dont 29 au sein de Radio Canada – Marie-Philippe Bouchard est aujourd’hui à la tête de TV5, une chaîne qui fait rayonner la francophonie au Canada et à l’international. Au fil de son parcours, elle a su saisir les occasions et créer son propre style de leadership féminin basé sur une approche collaborative où chacun et chacune a sa place.

En 1987, Marie-Philippe Bouchard vient de terminer ses études en droit. Elle s’est spécialisée dans le droit des communications et se réjouit d’intégrer le service juridique de Radio-Canada à Ottawa.

Pendant 11 ans, elle travaille ainsi en étroite collaboration avec les journalistes avant de tomber elle aussi dans la marmite en devenant directrice des affaires générales au service de télévision francophone, puis rédactrice en chef pour Le Téléjournal au début des années 2000 alors que Bernard Derome était en poste. Par la suite, elle poursuit son ascension jusqu’à diriger la planification stratégique avant de devenir directrice générale du volet musique et des services numériques, poste qu’elle quittera en 2016 pour aller relever de nouveaux défis à titre de PDG de TV5.

De ces 29 années passées dans la grande maison de Radio-Canada elle retire beaucoup de fierté, notamment pour avoir largement contribué à «la refonte des Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada en 2010, au lancement du volet Extra de ICI.Tou.tv en 2012, et à la préservation de la station de radio ICI Musique au moment où d’importantes compressions budgétaires menaçaient son existence», raconte-t-elle.

Encourager la diversité

Même si les postes de direction étaient plus rarement occupés par des femmes il y a 15 ou 20 ans, Marie-Philippe Bouchard n’a pas l’impression d’avoir dû défoncer des portes qui n’avaient jamais été ouvertes.

«J’ai eu la chance d’avoir des modèles inspirants de femmes leaders qui avaient créé des précédents, comme Michèle Fortin [ex-PDG de Télé-Québec], dit-elle. Je crois qu’il y avait au contraire un changement de philosophie dans les modèles de gestion qui était en train de s’opérer et plusieurs femmes avaient déjà pris des places décisionnelles.»

C’est d’ailleurs avec son style de gestion que la présidente de TV5 croit avoir eu le plus d’impact positif en matière de diversité.

Sans vouloir tomber dans les clichés, je pense qu’un leadership féminin peut être plus résilient, plus collaboratif, en s’éloignant de l’idée que c’est en écrasant les autres qu’on réussit. C’est aussi l’approche que j’ai eue en arrivant à TV5: je ne voulais pas qu’on soit perçus comme un concurrent, mais comme un média complémentaire aux autres chaînes et ouvert à la collaboration. Marie-Philippe Bouchard

Reconnaissante envers les femmes et les hommes qui lui ont permis de se faire une place, Marie-Philippe Bouchard s’assure à son tour d’accueillir la diversité au sein de ses équipes. Selon elle, cette démarche est essentielle pour rendre les contenus plus pertinents.

«Je crois que les femmes sont ouvertes à faire plus de place à la diversité parce qu’elles ont conscience de ce que ça veut dire. Il faut qu’il y ait des personnes issues de la diversité autour de la table pour montrer différentes réalités et tirer encore plus la société vers l’inclusion», résume-t-elle.

Et c’est sur cette philosophie bienveillante, agile et inclusive que repose la culture d’entreprise de la chaîne, culture qu’elle considère aujourd’hui comme sa plus grande réussite et sa plus grande fierté.