Les femmes qui font la télé – Marie Collin : une joueuse d’équipe 

Aujourd’hui présidente-directrice générale de Télé-Québec, où elle est à la tête d’un comité de direction majoritairement féminin, Marie Collin a débuté dans le milieu des médias à la fin des années 1980, «une époque où il n’y avait pas encore beaucoup de femmes», se souvient-elle.

Mme Collin a travaillé de 1987 à 1994 chez TVA dans le secteur de la recherche, puis à la direction des relations publiques. Elle a ensuite été directrice des communications chez TQS durant trois ans. Pendant les 13 années suivantes, elle a été vice-présidente principale de Canal Vie, Vrak.tv et Ztélé, des chaînes qu’elle a aidé à construire.

Bref, elle en a vu beaucoup, de la télé… et elle a vu les femmes y prendre leur place. «Quand j’ai été nommée cadre à TVA, on était trois gestionnaires femmes dans toute l’organisation. Maintenant, ça fait un bon bout qu’il y a des femmes dans des postes décisionnels en télé.»

Créer des équipes de feu

À Vrak, à Canal Vie et maintenant à Télé-Québec, Marie Collin a elle-même nommé des femmes dans des postes de gestion, notamment au contenu, pour s’assurer d’avoir des discours qui s’adressent à tous et toutes et qui suivent l’évolution de la société.

Parmi les visages connus féminins qu’elle a mis à l’écran, elle nomme Marie-Louise Arsenault de l’émission Dans les médias, connue pour ses entrevues mordantes; Rosalie Bonenfant, pétillante animatrice qui s’est imposée dans le duo masculin à la barre de Deux hommes en or, devenue Deux hommes en or et Rosalie; Monic Néron et Émilie Perreault qui ont proposé un nouveau regard sur le journalisme avec leur émission L’avenir nous appartient.

Côté fiction, elle se réjouit d’avoir diffusé le travail de Florence Longpré qui, avec la série M’entends-tu?, a présenté une vision singulière de gens qu’on voit peu à la télé.

DÉCOUVREZ CES AUTRES FEMMES QUI FAÇONNENT LA TÉLÉ :

– Marie-Philippe Bouchard, PDG de TV5: place au leadership féminin

– Suzane Landry, vice-présidente au contenu chez Bell Média: La télé qui ose

Marie Collin se réjouit également d’avoir créé sur son passage des équipes solides qui ne tombaient pas après son départ. «C’est la plus grande réussite pour une gestionnaire», dit-elle.

Pour y parvenir, elle estime qu’il faut s’entourer de gens complémentaires à soi et d’y songer dès le recrutement, regarder vers la relève, prendre des gens sous son aile afin de les faire grandir et miser sur la performance, elle qui se dit exigeante, mais toujours avec un grand souci d’humanité.

La télé pour forger notre identité

Avant même d’entrer en poste chez Télé-Québec, Mme Collin s’intéressait à la chaîne pour sa mission vouée à l’éducation et à la culture.

«Je pense qu’il faut trouver une façon de garder nos jeunes enracinés dans la culture d’ici et dans nos valeurs, mais sans les couper du monde entier. Il faut les garder en leur offrant une vision sur le monde. On a réussi au Québec à avoir une culture forte et la télé jeunesse y a participé pendant des années. On a donné des référents. Les émissions de votre enfance sont des marqueurs culturels qui deviennent un lien à votre identité nationale», affirme celle qui a notamment opéré le transfert de Canal famille à Vrak.tv.

Pour Marie Collin, la langue et la vitalité culturelle de la province ont besoin d’être préservées. À Télé-Québec, elle en a fait sa mission première, teintant intuitivement chacune de ses décisions de ses valeurs féministes.