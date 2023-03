François Bellefeuille signe sa première série télé

L’humoriste François Bellefeuille cosigne sa première série télé, Temps de chien, dans laquelle il interprétera également le rôle principal, celui d’un vétérinaire vedette aux prises avec un scandale qui le force à se retirer des feux des projecteurs.

Le «scénariste émergent», tel que le qualifie facétieusement Radio-Canada, promet au public une comédie «haute en couleur», a-t-il déclaré devant les médias, lundi. La société d’État diffusera les 12 épisodes de 30 minutes durant la saison télé 2023-2024 sur l’Extra d’ICI Tou.tv.

«C’est un rôle près de moi, qui me ressemble, qui s’éloigne de mon personnage de scène», indique François Bellefeuille, qui a jadis exercé la profession de vétérinaire. Il avait quitté le métier afin de réaliser «un rêve plus grand», celui de faire de l’humour.

Il se réjouit de renouer avec son ancienne vie le temps d’un projet télé, qui lui permet de réaliser une autre rêve qu’il chérissait depuis longtemps, mais que ses occupations professionnelles entravaient: écrire une série.

Il affirme d’ailleurs que Temps de chien est en ce moment sa priorité; soutenu par le diffuseur public, il s’est même déjà attelé à l’écriture de la seconde saison. L’humoriste ne met toutefois pas la scène de côté, précise-t-il.

Le scénariste de la nouvelle série télé Temps de chien, François Bellefeuille, entouré de la coproductrice associée Marilou Hainault et du producteur de la série, Guillaume Lespérance. Photo: Benoit Rousseau

Scandale canin

Alors, que raconte Temps de chien? «À quelque part, c’est la vie que j’aurais pu avoir si j’étais resté vétérinaire», lance à la blague celui qui, à une certaine époque, faisait des chroniques vétérinaires à la chaîne V (aujourd’hui Noovo).

Il incarne Antoine, «le Ricardo du monde vétérinaire», compare le scénariste. Véritable star au Québec, il anime des émissions populaires, possède son hôpital vétérinaire et est à la tête d’un empire de produits pour animaux. Or, il sera emporté par un scandale à la suite d’un incident en direct à l’écran impliquant un chien. Sa réputation tout comme celle de son entreprise en pâtiront.

Sous les conseils de sa partenaire d’affaires, il s’exile aux Îles-de-la-Madeleine le temps que s’apaise la tempête. Là-bas, il rencontre des gens colorés qui l’accompagnent dans sa remise en question. Pourra-t-il faire le deuil de la notoriété et accepter qu’un vétérinaire rival tente de le remplacer dans les médias?

Et comme la vedette déchue se retrouvera à «devoir tout faire» en exerçant son métier aux îles, passant de la médecine de pointe à des conditions plus rudimentaires, cela donnera évidemment lieu à des scènes «bien cocasses», impliquant des animaux plus costauds que nos petits compagnons félins et canins, révèle François Bellefeuille. Le vétérinaire pourrait-il se retrouver à traiter une espèce qu’il n’a pas soignée depuis des lustres, comme une vache? Voilà un scénario évoqué par François.

Quant au ton de la série, on peut s’attendre à une comédie assumée, mais dont les événements demeurent vraisemblables, «campés dans le réel», explique l’auteur, qui cosigne Temps de chien avec Olivier Thivierge. Il espère que le public s’attachera aux personnages, qui évolueront beaucoup, ajoute-t-il.

La distribution réunit également Émilie Bibeau, Nathalie Breuer, Robin-Joël Cool, Éric Bernier, Ariel Ifergan, Gaston Lepage et Ariane Castellanos.

La comédie, qui traitera au passage du milieu de la télé et de la culture du bannissement, est produite par Guillaume Lespérance.