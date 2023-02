Le clan Paré de «La petite vie» n’a pas (tant) changé

La distribution originale de « La petite vie » — Josée Deschênes (Lison), Marc Labrèche (Rénald), Guylaine Tremblay (Caro), Marc Messier (Réjean), Claude Meunier (Ti-Mé), Diane Lavallée (Thérèse), Rémy Girard (Pogo), Sylvie Potvin (Linda) et Bernard Fortin (Rod) — sera de retour le temps de six nouveaux épisodes.

Il y avait quelque chose de particulièrement émouvant de voir réunie dans une salle de Radio-Canada la famille Paré de La petite vie (presque) au grand complet. Claude Meunier, Marc Labrèche, Josée Deschênes, Diane Lavallée, Marc Messier, Guylaine Tremblay, Bernard Fortin, Rémy Girard et Sylvie Potvin : il y avait du talent dans la pièce.

Ces touchantes retrouvailles avaient pour but d’annoncer le retour de ce clan bien-aimé au petit écran, le temps de six épisodes d’une demi-heure, qui seront diffusés en primeur sur l’Extra de Tou.tv durant la saison télévisuelle 2023-2024.

Toujours aussi loufoques, ces Paré

Les textes sont terminés, a affirmé aux médias l’interprète du célèbre patriarche Ti-Mé et auteur de la série, Claude Meunier, aux yeux de qui La petite vie demeure sa meilleure création en carrière. « C’est jamais parti de ma tête en 30 ans », dit-il.



La visée de ces nouveaux épisodes est claire. « Ce n’est pas de faire des millions de cotes d’écoute, c’est de se retrouver », affirme Claude Meunier, qui se réjouit de renouer avec cette famille « sans étirer la sauce ».



L’humour décalé et burlesque (« tellement 10e degré », comme le décrit notre Réjean national, Marc Messier) qui a fait la marque de La petite vie est de retour — tout en tenant compte des sensibilités de notre époque, assure Claude Meunier.



Quand Marc Labrèche a lu le premier texte, il a beaucoup ri, se souvient l’interprète de Rénald. « Je pense que ça va faire un plaisir fou aux fans. »



« Et on est des publics critiques, on n’est pas là à se trouver drôles tout le temps », renchérit celle qui incarne sa conjointe Lison, Josée Deschênes.

Serge Thériault, Bernard Fortin, Marc Labrèche, Josée Deschênes, Guylaine Tremblay, Marc Messier, Diane Lavallée et Claude Meunier incarnent les membres de l’excentrique famille Paré de La petite vie. Photo : Radio-Canada.

Les destins des Paré

« Les gens vont retrouver l’essence de ce qu’ils ont toujours aimé : les histoires de famille des Paré », indique Josée Deschênes.



L’on retrouvera donc la galerie d’excentriques et stéréotypés personnages qui sont entrés dans l’imaginaire québécois comme le public est entré chez eux, dans leur cuisine au papier peint rose à motifs de cerise et de banane.



Vingt-cinq ans se sont écoulés dans la vie du clan. S’abstenant de trop en révéler sur les destins de ses personnages, Claude Meunier en dresse néanmoins quelques grandes lignes.



Le prétentieux Rénald angoisse durant sa retraite, tandis que sa Creton a amorcé une « petite carrière » — « je suis plus influençable qu’influenceuse », ajoute l’interprète de l’adepte du look monochrome criard.



Thérèse, elle, fait des voyages astraux, et Réjean ment toujours. Apparemment que Caro « revient de loin et vit beaucoup d’émotions », tout comme le beau Rod, « qui a eu un bout rough ». Et Pogo, l’ami de toujours, commence à avoir des problèmes de mémoire.

Moman existe toujours

Finalement, la question qui brûlaient les lèvres de tout le monde : qu’arrive-t-il à l’irremplaçable Jacqueline « Moman » Paré, incarnée par Serge Thériault?



Rappelons que le comédien s’isole chez lui depuis des années, aux prises avec une dépression majeure. C’est ce que dévoilait le bouleversant documentaire Dehors Serge dehors de Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe, sorti en 2021.



Claude Meunier a brièvement abordé le destin de la matriarche bourrue de la famille, qui fera partie intégrante de l’histoire sans y être physiquement. « Moman est présente dans nos cœurs et nos têtes. Elle motive les épisodes. La vie continue, la famille continue », laisse-t-il entendre.



L’on pouvait également s’y attendre, l’auteur n’a pas tenu à s’éterniser sur l’état de son ami, qui va un peu mieux, s’est-il contenté de dire, la tristesse assombrissant furtivement son regard.



Mais il l’assure : Serge, qui se désole lui-même de ne pouvoir participer au tournage à venir, a trouvé le scénario drôle et lui a donné « sa bénédiction » quant à son personnage.

Lison (Josée Deschênes) et Rénald (Marc Labrèche). Photo : Eric Myre

Caro (Guylaine Tremblay). Photo : Eric Myre

Ti-Mé (Claude Meunier). Photo : Eric Myre

Réjean (Marc Messier) et Thérèse (Diane Lavallée). Photo : Eric Myre

Rod (Bernard Fortin). Photo : Eric Myre

Linda (Sylvie Potvin) et pogo (Rémy Girard). Photo : Eric Myre

Ils n’ont pas (tant) changé

Durant la pandémie, une reprise de La petite vie un samedi soir a attiré presque… un million de personnes! Pour une reprise, là! Devant ce succès monstre (et le succès constant qu’obtiennent les émissions en rediffusion de La petite vie sur ICI Télé), la coprésidente de la boîte de production Avanti Monique Lamoureux, collaboratrice de longue date de Claude Meunier, l’a convaincu de faire revivre de nos jours sa famille légendaire.



Lorsque le scénariste a appelé toute la distribution il y a un an et demi, la réponse fut unanime (à une exception près, bien sûr) : tout le monde était partant pour reprendre les perruques et costumes — « ceux dans lesquels on rentre encore », précise le facétieux Bernard Fortin — de leurs personnages farfelus.



« Beaucoup de costumes sont les mêmes, malheureusement, lance à la blague Marc Messier. La folie de La petite vie ne change pas. Personne ne veut avoir l’air de ce qu’on a l’air, mais tout le monde se reconnaît. »



Les Paré ont certes pris quelques rides, mais « ils n’ont pas tant changé », rigole Josée Deschênes — cela comprend le style vestimentaire incomparable de son savoureux personnage, qui aurait donné lieu au terme « se cretonner », a-t-elle déjà entendu.



Marc Labrèche souligne l’optimisme qui se dégage des nouveaux textes. « Mais il y a quelque chose de touchant parce que le temps a passé. [Les personnages] ont une sensibilité de plus, qui ajoute à leur profondeur. »

Retour sur un phénomène

La petite vie, dont les décors ont été préservés, sera de nouveau enregistrée en studio devant public; ce sont de véritables rires que l’on entendra à l’écran. De plus, des artistes invité.e.s iront faire un tour chez les Paré.



La série — un phénomène télévisuel québécois qui, à son apogée, a réuni plus de 4 millions de personnes devant leur écran — s’est terminé en 1998 après quatre saisons.



Exemple de la folie La petite vie durant cette période? « Un ami médecin m’avait dit que le lundi soir, c’était le moment d’aller aux urgences parce qu’il n’y avait personne », raconte Guylaine Tremblay, interprète de la rebelle idéaliste Caro.



Les crimes diminuaient aussi les lundis soirs, ajoute Claude Meunier, se remémorant ce que lui avaient rapporté les forces de l’ordre, à l’époque.



« C’est un cadeau que l’on se fait et qu’on fait aux gens. Que ceux qui nous aiment nous suivent! », conclut Josée Deschênes.

La petite vie sera offerte en primeur sur l’Extra de Tou.tv, puis sur ICI Télé. Aucune date de diffusion n’a été divulguée pour le moment.