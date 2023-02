Une comédie sur une famille haïtienne créée par Frédéric Pierre

Catherine Souffront, Frédéric Pierre, Mireille Métellus et Fayolle Jean incarnent les protagonistes de la série «Lakay Nou».

Imaginée et écrite par l’acteur Frédéric Pierre, la comédie Lakay Nou, qui signifie en créole «notre maison», verra le jour sur l’Extra d’ICI Tou.tv. La série de 10 épisodes de 30 minutes s’articule autour d’une famille québécoise d’origine haïtienne tissée un peu trop serrée, annonce le diffuseur.

Le créateur de Lakay Nou incarne Henri, en couple avec Myrlande, interprétée par Catherine Souffront. Ensemble, ils vivent à cheval sur deux générations: celle de leur progéniture, plus proche de la culture québécoise que de celle de leurs ancêtres, ainsi que celle de leurs parents — omniprésents, surtout ceux d’Henri, campés par Mireille Métellus et Fayolle Jean —, liés davantage à leurs racines.

«Avec Lakay Nou, je réalise un vieux fantasme: celui de voir sur nos écrans une comédie bien de chez nous installée dans nos communautés noires!», déclare par communiqué Frédéric Pierre, qui s’est vu décerner l’an passé le Prix Icône au Gala Dynastie, en plus d’être en lice cette année dans la catégorie du meilleur acteur – cinéma/télé. «On a souvent raconté nos drames, mais pas nos réussites, nos joies, nos extravagances. J’ai eu envie d’inviter le grand public à venir rire avec nous, à célébrer nos différences culturelles, mais aussi à embrasser nos profondes similitudes.»

«Nous sommes très fiers d’amener à l’écran une comédie populaire qui s’appuie de façon humoristique sur la réalité d’une des plus importantes communautés culturelles au pays et d’ainsi la partager avec le plus grand nombre de Canadiens à travers le pays», ajoute la directrice générale de la télévision de Radio-Canada, Dany Meloul.

La production de la série, dont Ricardo Trogi signe la réalisation, s’amorcera l’été prochain et sera diffusée en primeur sur l’Extra d’ICI Tou.tv, puis sur ICI Télé. Frédéric Pierre, auteur principal de la série, est entouré à la scénarisation de Catherine Souffront, Angelo Cadet et Marie-Hélène Lebeau-Taschereau.

Notons que les auditions se poursuivront ces prochains mois afin de trouver les artistes aux racines haïtiennes qui incarneront les personnages gravitant autour du clan principal.