De Sarahmée à Frédéric Pierre, voici les finalistes du Gala Dynastie

Pour sa septième édition, le Gala Dynastie, qui célèbre l’excellence des communautés noires, n’organise pas qu’une soirée de remise de prix, mais bien deux, qui auront lieu durant la toute première Semaine Dynastie, du 26 mars au 1er avril.

C’est d’abord lors de la soirée médias, animée par Naadei Lyonnais le 30 mars au Salon Urbain de la Place des Arts, que 12 trophées seront remis aux personnalités médiatiques issues des communautés noires. La soirée sera diffusée en direct sur les pages Facebook du Gala Dynastie et de Natyf TV.

La remise de prix se poursuivra le 1er avril au Théâtre Maisonneuve à l’occasion de la soirée culture, animée par l’humoriste Preach. Treize statuettes, en plus d’un prix hommage, seront remises aux artistes lors de l’événement diffusé en direct sur l’application de Natyf TV et rediffusé sur la chaîne le 8 avril à 20h. Juste avant, le traditionnel Black Carpet, toujours animé par Gaël Comtois, lancera les festivités.

À cela s’ajoutent Les Convos Dynastie, une série de deux conversations dans le but de faire le point afin de mieux avancer entre membres des industries médiatiques et culturelles. Animé par Keithy Antoine et Nantali Indongo, elles auront lieu les 27 et 28 mars au Salon urbain de la Place des arts.

En plus des finalistes ci-dessous, un prix Choix de public sera remis à la personnalité ayant récolté le plus de votes. Vous avez jusqu’au 5 mars pour vous faire entendre sur le site du Gala Dynastie.

Soirée culture

Vidéoclip de l’année

Jay Jay

MikeZup

Sarahmée

Pierre Kwenders

Kelly Krow

Artiste ou groupe musique du monde de l’année

Afrikana Soul Sister

Pierre Kwenders

Wesli

Kelly Krow

Magdala

Artiste ou groupe musical anglophone de l’année

Odreii

Nate Husser

Yves Jarvis

Zach Zoya

Maky Lavender

Artiste ou groupe musical francophone de l’année

Corneille

Sarahmée

KNLO

Leïla Lanova

MikeZup

Artiste ou groupe musical de l’année s’étant illustré à l’international

Corneille

Zach Zoya

Skiifall

Ouri

Dee End

Révélation musicale de l’année

Magi Merlin

Hawa B

Naomi

Modlee

Chung

Auteur.ice de l’année

Chloé Savoie-Bernard

H. Nigel Thomas

Philippe Néméh-Nombré

Marie-Célie Agnant

Amandine Gay

Danseur.euse ou troupe de danse de l’année

Axelle Ebony Munezero

Mel Charlot

Angelique Wilkie

Stacey Désilier

Crazy Smooth

Cinéaste/réalisateur.trice de l’année

Miryam Charles

Jorge Camarotti

Marilyn Cooke

Henri Pardo

Nadia Louis-Desmarchais

Acteur.trice de l’année (cinéma/télé)

Anna Beaupré-Moulounda

Frédéric Pierre

Mireille Métellus

Cindy Charles

Ayisha Issa

Comédien.ne de l’année (théâtre)

Didier Lucien

Lyndz Dantiste

Tatiana Zinga Botao

Marie-Madeleine Sarr

Fayolle Jean Jr

Humoriste de l’année

Tai TL

Garihanna

Mibenson Sylvain

Preach

Richardson Zéphir

Artiste arts visuels de l’année

Michaëlle Sergile

Anna Binta Diallo

Esther Calixte-Béa

Ève Tagny

Stanley Février

Soirée médias

Journaliste de l’année (presse écrite)

Isabelle Massé

Marissa Groguhé

Richard Hétu

Antoni Nerestant

Malia Kounkou

Rédacteur.trice d’opinion de l’année

Kharoll-Ann Souffrant

Tamara Thermitus

Anne-Lovely Étienne

Martine St-Victor

Émilie Nicolas

Chroniqueur.euse radio de l’année

Sydney Fowo

Déborah Cherenfant

Martine St-Victor

Nantali Indongo

Barbara Laurenstin

Chroniqueur.euse télé de l’année

Andy Mailly-Pressoir

Lyndsay Daudier

Martine St-Victor

Kevin Raphaël

Mona-Lisa Prosper

Média Web de l’année

Da Main Source

Sayaspora

La Voix des Jeunes Compte

QCLTUR

Black Estrie

Journaliste/reporter de l’année (télé/radio)

Alexis de Lancer

Sébastien Desrosiers

Camille Kassi-Monet

Kwabena Oduro

Anyck Béraud

Animateur.trice radio de l’année

Sean Henry

Freddy Lloyd

Nicolas Ouellet

Catherine Verdon-Diamond

Georges Laracque

Animateur.trice télé de l’année

Kevin Raphaël

Meeker Guerrier

Suze Youance

Mactar Mbaye

Erich Preach

Série ou émission Web de l’année

Opinion Double

Pa t’mentir

La Base: Lex & Wasiu

Real Blackity Talk

Lindsay Brunch

Podcast de l’année

Limoilou Hood

Black Inc. Podcast

La Nouvelle école des surdoués

D’amour et de Sexe

Ça va, maman?

Créateur.trice de contenus web de l’année

Trait d’Olympe

Steve Daniel

Ariel Fitzpatrick

Cashboy Reg

Josiane Konaté

Personnalité Web de l’année

Citron Rose

JP Made It

Stevens Dorcelus

Kiara Schatzi

Sara Mbala