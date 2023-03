Bientôt un parc Karim Ouellet?

Le parc Lucien-Borne situé dans le quartier Montcalm à Québec pourrait bientôt être renommé en hommage à l’artiste Karim Ouellet. Une consultation publique à cet effet aura lieu en ligne du 5 au 23 avril prochain.

L’information a été rendue publique dans une fiche disponible sur le site web de la Ville de Québec. On peut y lire que «le Comité de toponymie de la Ville de Québec propose de modifier la dénomination du parc Lucien-Borne pour “parc Karim-Ouellet”». «Ce parc deviendra sous peu le lieu privilégié pour admirer une murale en hommage aux citoyens afro-québécois où quinze personnalités, dont Karim Ouellet, seront représentées sur le mur arrière du centre communautaire», explique l’administration.

En décembre dernier, la conseillère du district de Limoilou, Jackie Smith, avait demandé au conseil municipal «reconnaître l’importance que Karim Ouellet a pour la ville de Québec et la culture québécoise et de demander au Comité de toponymie d’analyser en 2023 la dénomination d’un espace en l’honneur de l’artiste Karim Ouellet, dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou». Sa proposition avait été acceptée et le maire Marchand avait assuré que la Ville collaborerait avec la famille de l’auteur-compositeur-interprète décédé en 2021. Rejointe par Métro, Mme Smith s’est réjouie que la Ville «soit aussi rapide sur le dossier». «Karim Ouellet a grandi dans Montcalm et il était très actif dans Limoilou. Son studio était situé dans Saint-Roch. Je pense que le choix du parc Lucien-Borne est pertinent pour lui rendre hommage», a-t-elle noté.

Advenant une approbation du changement de dénomination du parc Lucien-Borne pour «parc Karim-Ouellet», le centre communautaire Lucien-Borne situé au même endroit conservera son nom qui honore l’ancien maire de Québec en poste de 1938 à 1953.