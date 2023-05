Loud s’offre une scène extérieure en solo aux Francos 

Le rappeur Loud mettra le feu aux Francos en s’offrant sa première scène Bell en solo, le 14 juin prochain, dès 21h. Il s’agit du premier nom dévoilé de la programmation extérieure du festival.

Celui qui a fait paraître Aucune promesse en mai 2022 se retrouvera, un peu plus d’un an plus tard, à fouler en solo la scène extérieure Bell de la place des Festivals pour une première fois en carrière.

«Les Francos, ça a toujours été un festival mythique à mes yeux […]. Et enfin, pour la toute première fois, cette année, je présente mon show solo sur la grande scène», explique le rappeur, à qui l’on doit la populaire chanson Toutes les femmes savent danser, dans la vidéo de l’annonce parue aujourd’hui.

L’incontournable événement montréalais, qui en sera à sa 34e édition, célèbre chaque année la musique francophone avec une programmation gratuite à l’extérieur et payante en salle. Bien que celle en salle soit annoncée – Daniel Bélanger en étant la tête d’affiche –, la programmation complète en plein air est encore à venir.

La 34e édition des Francos de Montréal aura lieu du 9 au 17 juin prochain. Pour en savoir plus, c’est ici.