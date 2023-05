Mathieu Dufour parmi les nouveaux collaborateurs de «Sucré Salé»

C’est ce lundi à 18h30 que débutera la toute nouvelle saison de Sucré Salé avec à sa barre Mélanie Maynard, qui remplace Patrice Bélanger. Parmi les nouveaux collaborateurs de l’émission culturelle diffusée à TVA, on retrouve Mathieu Dufour et Patricia Paquin.

On pourra aussi voir l’animateur Dave Morissette, la comédienne Audrey Roger, la chanteuse Andréanne A. Malette, l’horticultrice Marthe Laverdière, l’humoriste Alexandre Bisaillon, l’animatrice de radio Geneviève Hébert-Dumont et le chef Jean Michel Leblond amener un vent de fraîcheur à l’émission. Des chroniqueurs plus anciens feront aussi leur retour comme Bryan Audet, Simon Boulerice, Varda Étienne, Marie-Josée Gauvin, Émilie Fournier et Francisco Randez.

Ces derniers parcourront le Grand Montréal et les régions pour mettre en lumière les artistes et leurs projets ainsi que les événements culturels de la province.

La saison débute donc lundi alors que Mélanie Maynard convie tous les collaborateurs au chalet. Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, tous les collaborateurs de Sucré Salé seront réunis.