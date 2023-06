Le rappeur LOVA en voie de faire sa marque 

Le rappeur LOVA sort vendredi un quatrième EP en moins de trois ans. Un projet intitulé Tout vient d’en haut, puisque l’artiste a depuis quelque temps « l’impression que plein de belles choses lui tombent du ciel ».

« C’est un ressenti général. J’essaie de me montrer à la hauteur de ce qui m’arrive », confie à Métro l’artiste nommé parmi les Révélations Radio-Canada en 2022.

Aujourd’hui, LOVA estime être dans un drôle d’entre-deux : « Je suis encore émergent, peu connu, mais il y a un certain engouement à mon endroit, j’ai le vent dans les voiles. Les prochaines étapes vont donc être déterminantes, à savoir si je vais réussir à faire ma place parmi les grands du rap game québécois ».

La fin d’un chapitre

Ainsi, le rappeur croit que ce nouvel EP marque une étape importante dans sa carrière.

« Je sens que les trois premiers EP représentaient un chapitre de mon développement. Cet EP sert de transition vers quelque chose d’autre », indique-t-il.

L’artiste compare cet opus à une « page qu’il tourne vers un nouveau chapitre » ou encore à « un amuse-gueule avant le plat principal ».

La prochaine étape pour le rappeur est donc un premier album complet. Un projet qui est d’ailleurs déjà prêt à 80%, affirme-t-il.

« J’ai choisi toutes mes chansons de plus grande envergure, dans le propos ou la production, en vue de les garder pour cet album futur. Toutes celles plus classiques et le fun, je les ai mises sur cet EP. J’avais envie de livrer quelque chose de passe-partout, de facilement digeste avant d’arriver avec un album plus sophistiqué. »

En résulte un EP très agréable à l’écoute, comme le voulait le rappeur. Tout vient d’en haut est idéal autant pour une virée en voiture, une soirée festive ou une journée au soleil.

Un style défini

Retour en arrière. LOVA a commencé à jouer de la musique au secondaire. Autour de 14 ans, il a formé avec ses amis un groupe de métal dans lequel il jouait de la batterie. Plus tard, vers 17 ans, lui et cette même bande d’amis ont commencé à s’intéresser au rap et à griffonner des textes. Au fil des années subséquentes, LOVA a développé son style de rap, toujours aux côtés des mêmes amis.

Au tournant de l’année 2020, LOVA a sorti la pièce Vague, une accrocheuse chanson hip-hop qui représentait enfin le style sur lequel il travaillait depuis plusieurs années. Un style que le rappeur qualifie de « mélodieux, assumé et frais » et qui lui a valu plusieurs comparaisons avec l’artiste américain Post Malone, même si LOVA lui-même se dit davantage influencé par Tory Lanez.

« Je m’étais toujours dit que j’allais seulement sortir de la musique quand je serais réellement fier du résultat. » C’était ce morceau.

La chanson a attiré l’attention de Carlos Munoz, patron de la prestigieuse maison de disque hip-hop Joy Ride Records, qui l’a invité à rejoindre son écurie auprès d’autres Loud, Rymz, Imposs ou Connaisseur Ticaso.

Prêt pour plus

Le début de carrière de LOVA s’est donc fait en période pandémique, ce qui n’a pas été décourageant pour lui, au contraire.

« Ça m’a permis de prendre le temps de m’asseoir dans mon identité, comprendre l’industrie professionnelle, sortir de la musique, faire des vidéoclips, sans être pressé. »

Mais après avoir goûté un peu à la scène alors que les mesures sanitaires exigeaient des assistances réduites, le rappeur a bien hâte de se promener pour faire des spectacles.

Le public pourra l’attraper dans quelques festivals cet été, notamment aux Francos de Montréal et au Festif! de Baie-Saint-Paul.