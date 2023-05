Révélations Radio-Canada: voici la cuvée 2023-2024 

Joseph Sarenhes, Marilyne Léonard, Rémi Cormier, Parazar, Elisabeth St-Gelais et Waahli irradient de talent. Ces six artistes sont les nouvelles Révélations Radio-Canada 2023-2024, respectivement en musique en langue autochtone, en chanson, en jazz, en rap, en classique et en musique métissée.

Le diffuseur public fait briller des artistes de la relève depuis maintenant 16 ans. Repéré.e.s par un comité d’expert.e.s, les Révélations jouissent d’une vitrine exceptionnelle afin de faire rayonner leur musique.

Le public aura la chance de voir à l’œuvre cette remarquable bande le 11 juin aux Francos de Montréal sur la scène Silo. Les six Révélations y interpréteront leurs propres chansons, en plus de s’immiscer dans celles de leurs pairs, apprend-on par communiqué. Animé par Nicolas Ouellet, ce spectacle unique sera ensuite diffusé sur ICI Musique.

Les plus récents opus des Révélations — Glimpse de Rémi Cormier, Vie d’ange de Marilyne Léonard, Soap Box de Waahli, C’est live de Parazar ainsi que Pride & Chains de Joseph Sarenhes — sont également mis en valeur sur la plateforme Radio-Canada OHdio à compter d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au 23 juin.

Joseph Sarenhes – Révélation en musique autochtone

Joseph Sarenhes, Révélation Radio-Canada 2023-2024 en musique autochtone. Photo: Radio-Canada

En plus de jouer du piano, de la guitare et des percussions, Joseph Sarenhes chante, rappe, compose et danse. Originaire de la Nation huronne-wendat de Wendake, il a baigné son enfance durant au sein de la culture et des rythmes de l’Afrique de l’Ouest, s’éprenant plus tard de la culture hip-hop. Son premier mini-album, Pride & Chains, paru 2021, qui fusionne tradition et modernité, s’inspire des cultures wendat et guinéenne. Par sa musique, Joseph, qui s’est réapproprié son véritable nom de famille, qui signifie « l’arbre à la couronne la plus haute » en langue wendat, souhaite marquer positivement les jeunes afro-descendant.e.s, les jeunes autochtones… et tous.tes les autres.



Marilyne Léonard – Révélation en chanson

Marilyne Léonard, Révélation Radio-Canada 2023-2024 en chanson. Photo: Radio-Canada

Originaire de la Rive-Sud, Marilyne Léonard façonne une indie pop désinvolte et groovy, influencée par le rap. Dotée d’une voix gorgée de soul, l’autrice-compositrice-interprète de 21 ans, qui chante et joue de la guitare depuis le primaire, a diffusé durant des années sur son compte Instagram et sa chaîne YouTube des reprises de chansons populaires qu’elle affectionne. En 2022, elle a sorti Vie d’ange, un assortiment de chansons originales aux textes intimes avec la maison de disques Audiogram, qui l’a recrutée en 2021. Elle a de surcroît collaboré avec moult artistes, dont Clay and Friends, Ariane Moffatt, Qualité Motel et Jay Scøtt. La multi-instrumentiste, qui a participé à La voix en 2017, souhaite s’impliquer encore davantage dans la conception musicale de ses chansons.

Rémi Cormier – Révélation en jazz

Rémi Cormier, Révélation Radio-Canada 2023-2024 en jazz. Photo: Radio-Canada

Bachelier en interprétation jazz de l’Université de Montréal et titulaire d’une maîtrise en interprétation et en composition jazz, le trompettiste et compositeur Rémi Cormier se démarque déjà tant au Québec qu’à l’international. Ses compositions à l’étoffe cinématographique fusionnent les genres et les cultures. Rémi Cormier est accompagné d’un sextet : percussions, guembri, piano, contrebasse et batterie côtoient sa trompette. Il a sorti un premier album, Glimpse, en mars dernier, qui succédait à de premières pièces parues en 2022.

Parazar – Révélation en rap

Parazar, Révélation Radio-Canada 2023-2024 en rap. Photo: Radio-Canada

La rappeuse, qui se prénomme Hounia, a remporté la deuxième place de la plus récente édition du prestigieux concours Les Francouvertes. Parazar incorpore à sa musique aux teintes old school des sonorités raï faisant honneur à ses origines algériennes. Élevée à Montréal-Nord, l’artiste débordante de vitalité et de charisme sur scène a sorti son premier microalbum, C’est live, en 2021. Si elle se prédestinait à faire carrière en humour, c’est son amour du rap qui l’a emporté. Ce qui ne l’empêche pas de collaborer avec la plateforme culinaire Mordu de Radio-Canada et de créer du contenu humoristique sur les réseaux sociaux.

Elisabeth St-Gelais – Révélation en classique

Elisabeth St-Gelais, Révélation Radio-Canada 2023-2024 en classique. Photo: Radio-Canada

La soprano à la voix chaude et lyrique est issue de la communauté innue de Pessamit. Titulaire d’une maîtrise en musique Voice and Opera à l’Université McGill, Elisabeth St-Gelais souhaite transmettre sa culture par l’entremise de son art. Elle s’est déjà produite en Allemagne et un peu partout au Canada. L’on pourra la voir à l’œuvre cet été notamment à la Place des Arts, au Festival de Lanaudière ainsi qu’au Festival Stella Musica. Elle a accumulé les honneurs en 2022, dont le Wirth Vocal Prize de l’Université McGill et le grand prix 19-30 ans au Concours de musique du Canada Canimex, en plus de s’illustrer comme artiste lyrique sous la barre des 30 ans dans la prestigieuse liste #CBC30under30. Elle a en outre remporté le Premier Prix 26-30 ans au concours Classival en avril dernier.

Waahli – Révélation en musique métissée

Waahli, Révélation Radio-Canada 2023-2024 en musique métissée. Photo: Radio-Canada

Musicien trilingue aux influences haïtiennes et afro-latines, Waahli a fait paraître son premier album solo, Black Soap, en 2018, ce qui l’a amené à parcourir le Canada, les États-Unis et l’Europe. Par la suite, son microalbum Soap Opera, qui entremêle sonorités rap, haïtiennes et afro-caribéennes, s’est hissé au sommet du palmarès national hip-hop EarShot en 2020. Soap Box a suivi en 2022. Le rappeur, qui s’est fait connaître au sein du collectif Nomadic Massive au tournant des années 2000, s’implique également au sein de sa communauté et offre des ateliers d’écriture dans les écoles. Ah oui… il est aussi à la barre d’une petite entreprise de savons artisanaux, Wyzah Musk Soap.

La petite histoire des Révélations

Rappelons que la catégorie en musique autochtone (qui n’est pas circonscrite par un style en particulier) a vu le jour l’an passé, soulignant le talent de l’autrice-compositrice-interprète d’origine innue Kanen. En instaurant cette catégorie, la société d’État a pour visée « de contribuer davantage au rayonnement des artistes membres des Premières Nations, Métis ou Inuit et de propulser leur créativité en pleine effervescence », indique-t-elle.

La catégorie de la Révélation en rap avait quant à elle été inaugurée en 2020-2021. Raccoon en avait été le premier lauréat.

Joseph Sarenhes, Marilyne Léonard, Waahli, Parazar, Rémi Cormier et Elisabeth St-Gelais succèdent ainsi à la cuvée 2022-2023, constituée de, outre Kanen, Lysandre (chanson), Noé Lira (musique métissée), LOVA (rap), Ariane Racicot (jazz) et Rose Naggar-Tremblay (classique).