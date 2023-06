Phil Roy présente un documentaire sur les troubles alimentaires

L’humoriste et animateur Phil Roy présentera cet automne sur Crave Le poids de l’apparence, un documentaire sur les troubles de l’alimentation, un fléau qui affecte une grande partie de la population. À travers une démarche très personnelle, évoquant son propre vécu, il explorera les questions entourant le poids et l’image corporelle.

Le but est de comprendre comment l’obsession corporelle arrive à s’inviter si insidieusement dans notre tête et à créer des problèmes de santé mentale et physique pouvant devenir très inquiétants. Tout au long des 60 minutes du documentaire, Phil Roy ira à la rencontre de psychologues, de nutritionnistes, d’athlètes et de plusieurs autres intervenant.e.s pour tenter de trouver un équilibre entre le bien-être mental et l’apparence physique.

«Les troubles alimentaires ont tous une fonction, ils pallient à quelque chose, un manque, une blessure, un désir de contrôle. Avec le temps, j’ai réalisé que je devais comprendre ce trouble pour mieux aller de l’avant. Parce que oui, les troubles alimentaires, ça fait partie des troubles de santé mentale, on doit s’y intéresser, et on doit surtout les traiter. Et ça ne se règle pas seulement en faisant plus d’exercice», explique-t-il par voie de communiqué.

«Avec Le poids de l’apparence, je souhaite comprendre comment ce mal prend forme, comment se protéger, comment aider ceux qui en souffrent, mais surtout, comment en tant que société nous pouvons apporter des changements pour faire en sorte que l’image corporelle ne soit plus une source de troubles de santé mentale», ajoute l’animateur.

Le poids de l’apparence est produit par Trinome & Filles, en collaboration avec Bell Média.