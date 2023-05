La fausse émission «Parle parle, jase jase» prendra vie sur scène

Avant de quitter les ondes d’ICI Première l’an dernier, les petits comiques de La soirée est (encore) jeune s’amusaient à dire qu’ils seraient remplacés par une émission de wokes qu’ils avaient baptisée Parle parle, jase jase. Cette blague – qui a berné quelques nigauds – sera portée sur la scène du Zoofest cet été par Suzie Bouchard et Vanessa Destiné, a appris Métro en primeur.

Le spectacle sera présenté le 14 juillet à 20h30 dans une salle qui fait partie pour la première fois du circuit du festival d’humour, Le Balcon.

L’humoriste et scénariste Suzie Bouchard ainsi que la chroniqueuse et animatrice Vanessa Destiné sont toutes deux collaboratrices à La journée (est encore jeune), la nouvelle émission radiophonique des gars de La soirée qui vient de conclure sa première saison. En plus des chroniques qu’elles ont livrées indépendamment toute la saison au micro de Jean-Philippe Wauthier et Olivier Niquet, on a pu fréquemment les entendre ensemble dans ce qui a été appelé «le combat des wokes», un segment rempli d’une ironie qu’on espère retrouver dans le spectacle.

Les deux femmes recevront sur scène Jean-Sébastien Girard, membre de La soirée qui fait maintenant des «saucettes» à La journée puisqu’il est occupé avec son spectacle solo, Un garçon pas comme les autres. L’activiste et chroniqueur Xavier Watso, lui aussi collaborateur à La journée, de même que l’humoriste Colin Boudrias seront également de la partie.

Une programmation très actuelle

Suzie Bouchard présentera par ailleurs un autre spectacle dans le cadre du Zoofest avec Jessica Chartrand. Elles livreront chacune un numéro de 30 minutes, l’occasion de voir deux humoristes pour le prix d’un.e.

Parmi la programmation déjà dévoilée, mentionnons également le Bitchfest avec Mona de Grenoble et Mathieu Dufour, le retour du Womansplaining show ou encore le cabaret Fuck ta grossophobie, des spectacles aux thèmes très actuels.

Du côté des solos, on pourra voir plusieurs humoristes de France, dont Djimo, Edgar-Yves, Jérémy Nadeau et Laura Felpin.

Le Zoofest, qui se tiendra cette année du 13 au 29 juillet, dévoilera l’ensemble de sa programmation jeudi matin. C’est au même moment, à 9h le 1er juin, qu’ouvrira la billetterie.