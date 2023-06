Karine Vanasse animera une nouvelle téléréalité

L’actrice et productrice Karine Vanasse animera la téléréalité Les Traîtres, un format qui connaît déjà du succès à l’international. L’émission sera également adaptée pour le Canada anglais sous le titre de The Traitors: Canada. C’est Karine Vanasse qui sera à la barre des deux versions, l’une diffusée à Noovo, et l’autre à CTV.

Le concept de la téléréalité rassemble 18 étrangers dans un majestueux manoir. Ensemble, ils doivent accomplir des missions dans le but de remporter des lingots pour leur cagnotte commune. Celle-ci pourrait atteindre jusqu’à 100 000 $.

Cependant, certains des participants sont des traîtres qui tenteront de saboter le groupe. Leur but est d’éliminer un fidèle chaque soir afin d’être les seuls à mettre la main sur le magot au terme de l’émission.

Karine Vanasse s’est dite fière de participer aux versions québécoises et canadiennes de ce concept qui fait son arrivée au Québec. «L’équipe autour de la production et le ton rassembleur du jeu m’ont vite convaincue de plonger dans cet univers avec eux!», s’est-elle réjouie.

S’il est rare de voir une animatrice animer la même émission sur deux réseaux différents, Bell Média souhaite ainsi faire rayonner la richesse culturelle et artistique du Québec de manière nationale.