Roxane Bruneau aux Francos: la «consécration» d’un «bébé rockstar» 

Après une pause de deux mois depuis l’aboutissement de sa tournée Acrophobie au Centre Bell en avril dernier, l’autrice-compositrice-interprète Roxane Bruneau était de retour sur scène en tant que tête d’affiche des Francos de Montréal. Celle qui se considère comme un «bébé rockstar» a clôturé la deuxième soirée du festival, samedi, sur la scène principale devant une foule de plusieurs milliers de personnes.

«C’est comme une consécration pour moi. Ça fait des années que je passe devant le festival, que je vois de gros noms préformer sur cette scène-là et que ce soit moi à soir, c’est capoté», affirme d’emblée Roxane Bruneau, rencontrée en arrière-scène à quelques heures du spectacle. «C’est sûr que c’était sur ma bucket list», précise-t-elle à Métro.

Fidèle à elle-même, Roxane Bruneau est montée sur scène vêtue d’une chemise carreautée et coiffée d’une casquette à l’envers. «Ça n’a pas de bon sens! Il y a du monde, il y a une marée de monde!», s’est-elle exclamée devant une foule bruyante, comme le veut la réputation des fans de Roxane Bruneau.

Benoit Rousseau/Francos de Montréal Benoit Rousseau/Francos de Montréal

L’artiste a comblé admirateurs et curieux venus la voir en interprétant avec puissance certaines de ses chansons les plus populaires comme À ma manière, Des p’tits bouts de toi et Aime-moi encore, ainsi que ses deux dernières nouveautés, Le blanc des yeux et Partout. Mais le public a aussi eu droit à quelques surprises comme sa reprise de la chanson Le bureau du médecin du groupe Les trois accords et une chanson inédite de son prochain album.

Elle a terminé avec le titre J’pas stressée, issu de son premier album Dysphorie.

Bien que la Place des festivals peut accueillir le double de personnes de celles qui étaient présentes au Centre Bell pour la fin de sa tournée, Roxane Bruneau s’est sentie moins stressée de performer aux Francos que dans l’amphithéâtre. «Faire le Centre Bell m’a comme préparé aux autres grosses performances, précise celle qui sera également en concert à Ottawa pour la fête nationale du Canada. Ce soir, c’est un gros party!»

Et comme lors d’un match de hockey au Centre Bell, Roxane Bruneau a lancé des t-shirts dans la foule à l’aide d’un canon.

Une chanteuse… humoriste en devenir?

Roxane Bruneau est sûrement la chanteuse la plus drôle du Québec. En fait, les vidéos qui l’ont fait connaître en 2016 sont avant tout des sketches à saveur humoristique diffusés sur YouTube.

Au primaire, la jeune femme se rappelle même avoir d’abord été attirée par l’improvisation et l’art dramatique avant la musique. L’année dernière, on a pu la voir à Juste pour Rires dans un numéro de stand up avec l’humoriste Phil Roy.

Or, ce n’était pas la première fois qu’elle faisait des blagues sur scène. En effet, l’interprète a l’habitude d’intégrer l’humour à ses spectacles de musique. «D’habitude, c’est 50% humour, 50% chansons», dit-elle.

Et samedi soir n’a pas été une exception à la règle. Celle qui a la «parlotte facile» a interagi plusieurs fois avec le public sans manquer de lui faire plusieurs blagues ni de lui raconter quelques anecdotes. «Des fois, j’oublie que je suis en show et j’ai juste envie de jaser parce que ça fait longtemps que j’ai vu autant de monde», a-t-elle lancé durant le concert.

Mais est-ce qu’elle s’imagine un jour se consacrer à une carrière d’humoriste? Pour le moment, l’artiste vit bien avec «l’heureux mélange» de ses deux passions. «Je ne peux pas dire pour la Roxane dans 5 ans, peut-être qu’elle va vouloir faire un one woman show, mais pour l’instant, j’aime bien ma formule», confie-t-elle.

Roxane Bruneau, dont le troisième album, Submergée, paraîtra cet automne, sera en spectacle tout l’été dans de nombreux festivals du Québec. «On va avoir du fun, c’est comme un road trip avec mes chums!», se réjouit-elle.