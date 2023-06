Le FCVQ crée le Prix du public Jean-Marc-Vallée

Le Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ), dont la 12e édition se déroulera du 13 au 17 septembre, a créé le Prix du public Jean-Marc-Vallée afin de célébrer la mémoire et l’héritage artistique du défunt cinéaste, qui a succombé à un malaise cardiaque le 25 décembre 2021.

La récompense sera décernée par le public de Québec, appelé à voter pour son long métrage coup de cœur.

Afin de souligner la création de ce prix, le festival projettera les films C.R.A.Z.Y. (2005) sur la place D’Youville ainsi que Wild (2014) au Diamant. Plusieurs collaborateur.tice.s, proches et membres de la famille du réalisateur de Dallas Buyers Club, dont son fils Alex Vallée, seront également des festivités.

« Jean-Marc était un ami. Tous ses proches le diront; c’était un être humain extrêmement attachant. Et comme beaucoup de Québécoises et Québécois, je l’aimais comme j’aime ses films d’amour. Nous avons eu envie de lui rendre un hommage avec et au nom des gens de Québec », a déclaré le nouveau directeur général du festival, Hugo Latulippe, qui a dirigé sa première programmation.

Hugo Latulippe, nouveau directeur général du Festival de cinéma de la ville de Québec. Photo : Elias Djemil-Matassov

Outre ce nouveau prix, le FCVQ a annoncé que la comédienne et autrice Christine Beaulieu (Les fleurs oubliées, Frontières, 23 décembre) siègera à titre d’invitée d’honneur.

La scène gratuite de place D’Youville sera également de retour, tout comme les Ciné-Concerts en collaboration avec les Violons du Roy ainsi que le Campus, où se rassemblent des membres de l’industrie.

La programmation du FCVQ sera dévoilée en août.