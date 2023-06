Le Blue Ridge Band complète son projet Down to Business

En dévoilant la 2e partie de leur projet Down To Business il y a quelques semaines, les membres du trio Blue Ridge Band, Jérémy Plante, Martin Aubin et Sam Jalbert-Raymond, ont complété le projet fondateur de leur formation. Et celle-ci connaît des débuts fort prometteurs, ayant notamment été nommé «artiste émergeant du mois» (Breakout Artist of the Month) en mai par le réseau Acadia Broadcasting dans les Maritimes et en Ontario en plus d’avoir vu leur extrait Chasing Sunsets être ajouté à la rotation de SiriusXM partout au Canada.

Pour la jeune formation de la région de Québec, cette diffusion à l’échelle nationale représente un but qu’elle souhaitait atteindre avec ce projet à saveur country. En effet, lors d’un précédent projet plus pop connu sous le nom de Mc12, deux des membres du groupe, Jérémy Plante et Sam Jalbert-Raymond, avaient percé dans les radios commerciales traditionnelles, mais ils n’avaient pas réussi à se rendre jusque dans les radios satellites. Ironiquement, ils ont appris l’ajout de leur chanson à la rotation de SiriusXM quelques heures avant le lancement officiel de la deuxième portion de l’album.

«Mc12 a duré environ une dizaine d’années. On a sorti des chansons qui ont joué dans les radios de Québec, mais nous ne sommes jamais arrivés à entrer dans les stations satellites. Pour nous, c’était un but que nous avions. D’y arriver avec le deuxième EP du Blue Ridge Band, ça montre qu’il se passe quelque chose avec ce projet-là», mentionne Plante au nom de Sam Jalbert-Raymond, condamné au silence par des enjeux techniques, alors que Martin Aubin, un diplômé de musique du Cégep Sainte-Foy, rappelle qu’étant donné que les chansons du groupe sont diffusées sur les chaînes anglophones, elles rejoignent un auditoire plus large qui va au-delà des frontières de la province.

Après avoir percé à la radio satellite, offert des spectacles à Toronto et avoir été nommé artistes émergents du mois en mai dans les stations d’Acadia Broadcasting, le trio souhaite travailler davantage pour conquérir l’Ouest canadien. «Oui, [la chanson Chasing Sunsets] est sortie [dans les radios], mais la question est de savoir si nous allons être capable de sortir [du Québec] pour aller faire des shows [dans les autres provinces] et si le monde va venir voir nos shows là-bas. On veut surfer un peu sur ce qu’on vient de faire et tâter encore plus le terrain [dans l’Ouest]», indique le leader du groupe.

Un projet né bien avant Star Académie

Plusieurs connaissent Jérémy Plante pour son passage à Star Académie en 2022. Or, le projet du Blue Ridge Band est né bien avant que le passage à l’académie du chanteur principal de la formation ne s’officialise. Lorsque celui-ci est débarqué au Manoir Maplewood de Waterloo, huit chansons avaient déjà été écrites et enregistrées par le groupe. «Ça fait trois ans qu’on pense à ce projet-là. Ça a commencé au moment où Mc12 perdait des plumes. On s’en venait un peu tanné, on voulait faire quelque chose de nouveau et le country nous attirait parce que le genre faisait de plus en plus sa place au Québec et que ça ressemblait au pop-rock que nous écoutions quand nous étions plus jeunes», raconte l’ancien académicien.

Huit chansons ont donc été écrites et enregistrées. Puis, Star Académie s’est présenté dans le parcours de celui qui a aussi enseigné la musique, notamment aux Ursulines de Québec. Ce passage à l’académie a été un tremplin pour le groupe puisqu’il a revu son plan pour lancer son projet qui devait initialement paraître en un seul et unique album. Or, comme l’explique le guitariste et producteur Martin Aubin, ce n’est pas comme ça que les choses se sont déroulées. «Quand [Jérémy] est sorti de l’académie, on a eu la chance de créer de belles collaborations. On s’est assis pour réfléchir à la stratégie qu’on voulait adopter avec le projet étant donné qu’il était maintenant plus connu et c’est là que l’idée de séparer en deux l’album Down to Business est arrivée. Il y a des chansons qui ont émergé après son passage à l’émission», raconte-t-il.

L’une de ces chansons qui a vu le jour dans l’après Star Académie a été… Chasing Sunsets, soit la même chanson qui a permis au groupe de sortir des frontières de la province. «Elle fait partie des chansons qui sont arrivées en début d’année alors que Star Académie a eu lieu l’an dernier. Il y a de nos meilleures chansons qui sont sorties dans notre deuxième séquence de création», reconnaît Plante.

Une histoire et de l’authenticité

Inspirées du quotidien, du développement personnel et de la réalisation des rêves, les deux parties de l’album avaient comme objectif de «tenir une histoire du début à la fin», racontent les membres du groupe. Selon Jérémy Plante, qui écrit notamment avec Albert Chambers, la clé du succès des chansons de la formation est d’être inspirés par la réalité. «Ce sont des histoires que j’écris mot pour mot comme je les ai vécues. Je ne les romance pas. Je vais droit au but, donc si ça parle d’une fille, ce n’est pas long qu’elle m’envoie un texto pour me dire “Hey, cette chanson-là, c’est à propos de moi. Hein?”. […] Quand tu chantes ça, il y a une émotion qui s’ajoute et ça se ressent. Ça fait qu’il y a quelque chose de plus: le vrai», résume-t-il en citant notamment I Was Wrong en exemple, une chanson qu’il a écrite après avoir annoncé à ses parents qu’il quittait l’université pour se consacrer à la musique

