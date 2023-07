Les Cowboys Fringants se reprendront lundi

Le spectacle des Cowboys Fringants qui devait avoir lieu jeudi soir au Festival d’été de Québec (FEQ) sera repris. Il aura lieu lundi soir.

Charcuté jeudi soir dans l’espoir de permettre aux Cowboys Fringants de sauter sur la scène, le programme complet qui était prévu pour la soirée sera présenté.

Ainsi, la chanteuse Sara Dufour qui avait vu son spectacle être complètement annulé pourra finalement chanter sur les plaines d’Abraham. Elle sera suivie par Robert Charlebois qui avait présenté un programme écourté de sept chansons puis Les Cowboys Fringants concluront la soirée.

LE FEQ SE PROLONGE |



Prise 2 pour Les Cowboys Fringants, Robert Charlebois et Sara Dufour sur les Plaines le lundi 17 juillet! 🥳



19h → Sara Dufour

20h → Robert Charlebois

21h30 → @LesCFringants pic.twitter.com/PbZBQTdd3l — Festival d'été de Qc (@FestivalEteQc) July 14, 2023

«Dès que les Cowboys Fringants sont sortis de scène, les gens pleuraient devant et derrière la scène. On a commencé à revisiter l’idée que j’avais évoquée quelques heures avant et on a pris en main de livrer le spectacle lundi. Ça prenait Stageline qui garde son stage en place, Solotech qui garde les équipements techniques et son personnel, Tower qui garde les infrastructures des tours, le Groupe MTA qui garde son système de billetterie en place, l’équipe en arrière-scène, les chauffeurs, la Ville, la Commission des champs de bataille nationaux, et surtout les trois bands et leurs équipes!», a raconté le directeur de la programmation du FEQ, Louis Bellavance en notant la complexité venant avec l’ajout d’une soirée supplémentaire en cours d’événement.

Même si ces ajustements nécessiteront des investissements financiers supplémentaires, ceux-ci n’ont pas été un enjeu lors de la prise de la décision permettant la reprise de la soirée lundi soir. «Il a fallu le calculer, mais ce n’est pas un angle que ni les artistes ni l’organisation ne voulaient considérer. C’était plus important de faire le show!», a indiqué M. Bellavance.

De son côté, le bassiste des Cowboys Fringants, Jérôme Dupras a salué la mobilisation de l’organisation du Festival et de ses partenaires afin de permettre la tenue de ce concert «à caractère unique». «C’est un tour de force! En quelques heures, ils ont mobilisé l’ensemble de la ville de Québec. On est tellement heureux de pouvoir vivre ça lundi, je pense que ça va rehausser encore plus le caractère unique de cet événement», a-t-il mentionné en soulignant «n’avoir jamais vu un festival avec une telle réactivité» au cours de sa carrière.