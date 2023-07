Les Cowboys Fringants et Ariane Roy honorés par le FEQ

Le Festival d’été de Québec a remis ses prix annuels vendredi matin. Cette année, les Cowboys Fringants se sont mérité le Prix Miroir de la Renommée alors que l’autrice-compositrice-interprète Ariane Roy a été désignée lauréate de l’Espoir FEQ 2023.

Soulignant la contribution de géants de la musique francophone, le Prix Miroir de la Renommée devait être remis aux Cowboys Fringants par Robert Charlebois lors de leur concert jeudi soir. Or, Dame Nature a gâché la fête et le concert des Cowboys Fringants n’a jamais eu lieu. Il sera d’ailleurs repris lundi soir, a annoncé l’organisation du Festival. «Ce n’est pas à cause de ce qui s’est passé. Ils étaient totalement éligibles, c’était leur septième passage au Festival d’été de Québec. Ils ont une carrière incroyable et nous savions depuis très longtemps que nous allions leur remettre le prix», a indiqué le vice-président contenu et direction artistique de BLEUFEU, Louis Bellavance.

Se disant touché de recevoir ce prix, le bassiste du groupe, Jérôme Dupras, est replongé dans ses souvenirs des sept passages de la formation sur les Plaines dans le cadre du FEQ . «Lorsqu’on a fait la scène pour la première fois en 2001 en ouverture de Plume Latraverse, c’était une très grande réalisation dans notre carrière. C’était magique! Recevoir ce prix, ça nous ramène dans ces souvenirs de 22 ans de relation. On se rappelle toujours des premières fois. C’était avec Plume, une idole qui nous a fait un beau mot devant son public, puis la dernière fois en 2017, en formule carte blanche avec des invités, une température exceptionnelle et une foule record», s’est-il remémoré.

L’Espoir FEQ rentre à Québec

Quant au prix de L’Espoir FEQ, il a été remis à l’autrice-compositrice-interprète de Québec, Ariane Roy. Du même coup, cette dernière a joint son nom à ceux des Salomé Leclerc, Pierre Kwenders, Dead Obies, Matt Holubowski, Hubert Lenoir, Les Louanges et TEKE:TEKE qui ont aussi reçu le prix depuis sa création en 2014.

Parrainé par le gouvernement du Québec, celui-ci récompense un artiste ou un groupe émergeant «pour le caractère exceptionnel de sa proposition, la qualité de sa performance scénique, le potentiel international et l’enthousiasme général que soulève son parcours». Il est remis à la suite de délibérations d’un comité composé de professionnels de l’industrie et est accompagné d’une bourse SiriusXM-FEQ de 20 000$ et d’une participation au festival européen Le Printemps de Bourges.

En plus de participer à la soirée d’ouverture du Festival sur la Scène Loto-Québec au parc de la Francophonie, Roy a aussi eu l’occasion de présenter l’un Pop-Up FEQ qui a eu lieu depuis le début de l’événement. «C’était vraiment une belle expérience, j’aime le nouveau set-up qui est proposé au feu-pigeonnier. C’était vraiment cool de jouer là. C’est vraiment drôle parce que c’est à littéralement quatre minutes à pied de chez moi. Autant c’est stressant parce que c’est un gros événement, il y a quelque chose de rassurant dans le fait d’être chez soi. J’ai aussi beaucoup aimé faire le Pop-Up, ça a été une occasion de présenter une formule acoustique vraiment différente de ce qu’on fait habituellement. C’était un beau moment», a-t-elle résumé.

Après avoir été couronnée Révélation de l’année à l’ADISQ 2022, la chanteuse de 26 ans a donc poursuivi son année exceptionnelle. «Je trouve ça super gros de recevoir [le prix de L’Espoir FEQ], mais je ne cracherai pas là-dessus. Je suis vraiment contente! En 2023, c’est une très belle année pour moi. Je me sens bien, je me sens à ma place. J’essaie de profiter de chaque chose, de rester au jour le jour», a-t-elle conclu.

