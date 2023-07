Green Day enflamme les Plaines

En réchauffant la foule au son de Bohemian Rhapsody et Blitzkrieg Bop, Green Day s’est assuré d’avoir un parterre gonflé à bloc pour son arrivée sur scène dimanche soir sur les plaines d’Abraham. C’est ce qu’ils ont eu!

Dès les premières notes d’American Idiot, les dizaines de milliers de spectateurs réunis sur le site ont libéré toute leur énergie, lançant du même coup l’énorme fête qui s’est poursuivie pendant plus de deux heures. Le leader du groupe, Billie Joe Armstrong a rapidement promis que la soirée serait bruyante. Homme de parole, il a livré dans les secondes suivantes en faisant éclater pétards et feux d’artifice au-dessus de la scène.

Dès la troisième chanson, Know Your Enemy, Armstrong a invité un admirateur à venir le rejoindre au centre de la scène. Puis, il l’a laissé chanter des bouts d’un des complets avant de le laisser quitter en plongeant dans la foule pour une séance de bodysurfing et d’enchaîner avec Boulevard of Broken Dreams. Les Plaines se sont alors illuminées pour la première fois de la soirée grâce aux téléphones cellulaires des festivaliers, une histoire qui s’est répété pendant 21 Guns et Wake Me Up When September Ends.

Même s’il s’est accroché dans Longview en oubliant une portion des paroles, rien n’aurait paru s’il n’en avait pas fait lui-même mention puisque la foule s’est chargée de chanter ce qu’il avait oublié. D’ailleurs, ayant chaque festivalier dans sa petite poche arrière, il a pu leur faire faire à peu près n’importe quoi. Qu’il leur ordonne de sautiller ou qu’il agisse tel un chef d’orchestre pour contrôler ou guider leurs cris et chants, tous lui obéissaient au doigt et à l’oeil.

Après avoir présenté le reste du groupe, Armstrong a ensuite invité l’autrice-compositrice-interprète de Québec Alicia Deschênes à venir jouer une partie de Knowledge avec eux. Déjà très émotive d’avoir pu réaliser son rêve de rencontrer son idole, elle a pu conserver un souvenir matériel de sa présence sur la scène des plaines puisque Billie Joe lui a annoncé qu’elle pouvait garder la guitare qui lui avait été confiée pour le numéro.

Lors d’une reprise du succès de KISS Rock and Roll All Nite, l’un des membres du groupe est apparu en portant l’iconique maquillage du groupe mené par Paul Stanley et Gene Simmons. Parsemé d’effets pyrotechniques, comme au début de Minority ou pendant Holiday, Welcome To Paradise et Jesus of Suburbia, la soirée a été couronné par un immense feu d’artifice lancé à partir de l’arrière-scène au terme des dernières notes de Good Riddance (Time of Your Life).

Bad Religion renoue avec Québec

Juste avant Green Day, les vieux routiers de Bad Religion ont renoué avec la capitale. Visiteurs réguliers, ils l’ont d’ailleurs noté à au moins deux occasions pendant leur programme d’une heure comprenant une vingtaine de titres.

Lancée au son de la puissante American Jesus, leur prestation était énergique et ne comptait aucun temps mort. Enchaînant les Do What You Want, No Control, We’re Only Gonna Die, Recipe for Hate et même la plus récente End of History lancé pas plus tard qu’en 2019, le quatuor mené par le chanteur Greg Graffin a fait une véritable tournée de ses plus de quarante ans de carrière.

Vêtu aussi simplement que l’informaticien de n’importe quel bureau de la capitale, Graffin a encouragé les milliers de spectateurs massés sur les plaines d’Abraham à taper des mains pendant Punk Rock Song et ceux-ci ont répondu à souhait.

Sans trop interagir avec la foule à l’exception de promesses de revenir fréquemment à Québec, comme ils le faisaient avant la pandémie, le groupe a complété son spectacle avec 21st Century (Digital Boy).

La promotion inattendue de Peanut Butter Sunday

En début de soirée, c’est le groupe néo-écossais Peanut Butter Sunday qui a lancé les festivités. Frappant en relève de Meet Me @ The Altar qui n’a pas été en mesure de se rendre à Québec, la formation devait initialement se produire sur la petite scène de la série découverte derrière le Manège militaire. Or, ce matin, ils ont reçu l’appel du programmateur du Festival d’été de Québec, Arnaud Cordier. «Il nous a dit: “Bad news, la gig est annulée, mais voulez-vous jouer sur le gros stage avec Bad Religion et Green Day?”. On a répondu: “Yes! We’ll play it!’», a raconté le guitariste Normand Pothier.

Visiblement très heureux d’avoir été promus sur la scène principale du FEQ devant une si grande foule, les membres du quatuor se sont amusés comme des gamins sur les planches. Avec leur accent acadien fort charmant, leur sourire accroché jusqu’aux oreilles et leur naïveté de musicien qui ne croyaient pas ce qui leur arrivait, ils ont livré une performance inspirée et énergique. N’ayant que 1 166 auditeurs mensuels sur Spotify et moins de 1000 abonnés sur Facebook avant leur présence sur les Plaines, parions qu’ils se seront fait plusieurs nouveaux fans parmi les admirateurs des deux formations américaines légendaires qui les suivaient! La scène de la série découverte n’aura jamais aussi bien rempli son mandat… sans même être utilisée!

