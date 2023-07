Revivez le Festival d’été de Québec en images

La 55e édition du Festival d’été de Québec s’est conclue lundi soir par un inoubliable concert des Cowboys Fringants. Tout au long de l’événement, Métro était sur le terrain pour vous informer sur son déroulement. Nous vous proposons aujourd’hui une sélection de photographies prises par notre photographe Jonathan Julien.

Notez que les équipes des Foo Fighters et de Lana Del Rey n’ont pas autorisé de nombreux photographes de la presse locale, dont le nôtre, à faire leur travail. Les photos montrant ces artistes qui ont illustré nos articles ont été fournies par l’organisation du FEQ, c’est pourquoi vous ne verrez pas ces artistes dans cette compilation.

6 juillet

Billy Talent et Weezer ont lancé les festivités alors que le mercure affichait plus de 32,2 °C.

Jonathan Julien/Collaboration spéciale/Métro

7 juillet

L’Ontarien Talk a dévoilé un tatouage du drapeau du Québec fait spécialement pour son second passage en deux ans au Festival d’été de Québec. Les festivaliers ont aussi enfin pu assister à un concert complet d’Imagine Dragons après la fin abrupte en 2019 en raison d’un orage et l’annulation du spectacle revanche en 2020 en raison de la pandémie. Sur le coup de 21h30, l’organisation annonce la fermeture du site des plaines d’Abraham tellement le public est au rendez-vous.

Jonathan Julien/Collaboration spéciale/Métro

9 juillet

Lors de la soirée country, des admirateurs ont déclaré leur amour à la chanteuse de 25 ans Megan Moroney et d’autres ont vécu des émotions fortes pendant que l’auteur-compositeur-interprète américain Zach Bryan foulait la scène des plaines d’Abraham. Pour sa part, l’Albertaine Tenille Townes semblait étonnée de constater l’ampleur de la foule.

Jonathan Julien/Collaboration spéciale/Métro

10 juillet

C’était une journée et une soirée pluvieuse sur Québec, mais Dame Nature n’a pas empêché les festivaliers de se présenter sur les Plaines pour la première soirée dédiée à la musique québécoise. Pour l’occasion, Bleu Jeans Bleu et les Trois Accords ont permis à ceux qui ont eu le courage de braver la pluie de faire la fête toute la soirée. Lors du bilan de la 55e édition du festival, le vice-président contenu et direction artistique de BLEUFEU, Louis Bellavance, a salué la qualité de la production du spectacle des Trois Accords et dévoilé que pour reprendre le dessus sur sa voix cassante, Simon Proulx a «clanché deux oursons de miel entre deux tounes».

Jonathan Julien/Collaboration spéciale/Métro

11 juillet

On pourrait surnommer cette soirée comme étant la soirée maudite. Après avoir vu Christine and the Queens annuler sa présence au parc de la Francophonie, le FEQ apprend aussi que sa tête d’affiche sur les plaines d’Abraham, Lil Durk, ne sera pas au rendez-vous. Hospitalisé, il ne peut évidemment pas venir performer à Québec. L’organisation remanie donc l’horaire de la soirée… mais un orage se pointe à l’horizon pendant que le rappeur canadien Bbno$ est sur scène. Les sites sont évacués et les spectacles annulés.

Jonathan Julien/Collaboration spéciale/Métro

12 juillet

C’était soirée électro avec pour tête d’affiche les DJ américains Gryffin et Illenium.

Jonathan Julien/Collaboration spéciale/Métro

13 juillet

Tout au long de la journée, une puissante ligne d’orages violents traverse la province, causant même une tornade à Mirabel et des inondations à Montréal. Peu après 17h, le FEQ annonce avoir remanié l’horaire de sa soirée. Robert Charlebois montera sur scène à 18h30 et les Cowboys Fringants débuteront à 19h30. Sara Dufour qui devait lancer la soirée voit son spectacle être annulé. Or, seul Robert Charlebois a le temps de performer avant l’arrivée de l’orage. Les membres de Cowboys Fringants viennent saluer les festivaliers pendant qu’un message enregistré leur demande de quitter. Vive déception sur les Plaines.

Jonathan Julien/Collaboration spéciale/Métro

14 juillet

Coup de théâtre. Le FEQ profite de la conférence de presse de la remise de ses prix annuels pour annoncer que la soirée de la veille sera reprise dans son entièreté le lundi 17 juillet, une première dans l’histoire de l’événement. En soirée, Pitbull débarque sur les Plaines pour y tenir le plus grand party à ciel ouvert. Pour une deuxième fois depuis l’ouverture de la 55e édition du FEQ, l’accès au site est fermé.

Jonathan Julien/Collaboration spéciale/Métro

15 juillet

Un jeune public, majoritairement féminin, se rassemble sur les Plaines pour le concert de Lana Del Ray. En retard d’une vingtaine de minutes, la chanteuse originaire de New York livre un concert dont la mise en scène a été soigneusement réfléchie. Avant son arrivée, Allan Rayman et The War on Drugs réchauffent la foule.

Jonathan Julien/Collaboration spéciale/Métro

16 juillet

Bad Religion et Green Day offrent une soirée punk mémorable. Attendu depuis longtemps, le spectacle de Green Day ne déçoit pas. Billie Joe Armstrong et sa bande enchaînent succès après succès et s’amusent avec la foule. L’autrice-compositrice-interprète Alicia Deschênes réalise son rêve et est invitée à monter sur scène pour jouer un morceau avec le groupe. Elle repartira avec la guitare qui lui avait été prêtée pour l’occasion.

Jonathan Julien/Collaboration spéciale/Métro

17 juillet

Prise 2. Sara Dufour, Robert Charlebois et Les Cowboys Fringants peuvent finalement offrir les concerts qu’ils avaient prévu présenter quelques jours auparavant. La soirée fort chargée en émotion vu l’état de santé de Karl Tremblay, chanteur des Cowboys, restera marquée dans l’imaginaire collectif.

Jonathan Julien/Collaboration spéciale/Métro