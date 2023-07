Tony Bennet est mort à l’âge de 96 ans

Le célèbre chanteur et musicien américain Tony Bennett est décédé. Âgé de 96 ans, il est mort à deux semaines de son anniversaire. Son décès a été confirmé par son attachée de presse. En 2016, on lui a diagnostiqué la maladie d’Alzheimer. Cependant, les circonstances exactes de son décès n’ont pas encore été dévoilées.

Bennett était reconnu pour son talent dans plus de 70 albums, lui permettant de remporter 19 Grammy Awards. À l’âge de 88 ans, le chanteur avait battu son propre record en devenant l’artiste vivant le plus âgé à avoir un album n°1 sur le classement Billboard 200, grâce à Cheek to Cheek, un projet en duo avec Lady Gaga.