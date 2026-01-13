Culture Montréal salue le budget 2026

Culture Montréal salue les efforts de l’administration de Soraya Martinez Ferrada dans la présentation du budget de Montréal 2026. Ces efforts soulignent l’importance de l’intégration des arts et de la culture dans le développement de la ville, estime l’organisme.

Parmi les initiatives notées par Culture Montréal, on trouve un soutien accru pour le Conseil des arts de Montréal, les bibliothèques, les maisons de la culture, ainsi que pour les festivals et événements, notamment dans les quartiers excentrés.

Le budget prévoit une allocation de 2,5 millions de dollars pour le Conseil des arts de Montréal, portant le total à 24,4 millions de dollars. Les bibliothèques et maisons de la culture bénéficieront également de 2,5 millions de dollars supplémentaires. En outre, 1,2 million de dollars seront dédiés aux festivals et événements.

Ces annonces sont de bon augure pour Montréal et donnent le ton pour les quatre prochaines années quant à la reconnaissance du rôle crucial de la culture dans le développement de notre métropole. Nous accueillons favorablement ces nouvelles pour le milieu et la concrétisation rapide de premiers engagements en culture pris lors de la campagne électorale. Emmanuelle Hébert, directrice générale de Cuture Montréal

D’autres investissements visent à renforcer le développement culturel de Montréal. La création d’un bureau de l’Est et l’allocation de 4,7 millions de dollars pour la Stratégie centre-ville, totalisant 14,7 millions de dollars, sont des mesures clés. De plus, 7,4 millions de dollars seront investis dans les sociétés de développement commercial (SDC) et les artères commerciales hors-SDC. Le budget inclut également des contributions à la phase 3 du musée Pointe-à-Callière.

Culture Montréal restera vigilante quant aux détails du financement alloué au bureau Montréal, métropole culturelle, souligne l’organisme. L’organisation prévoit publier prochainement un portrait détaillé du Budget et du Plan de développement intégré (PDI) en matière de développement culturel.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.