«Ah, ta yeule l’obscurité!» au Théâtre de 4’Sous

Le Théâtre de 4’Sous s’apprête à accueillir une nouvelle production captivante, Ah, ta yeule l’obscurité, du 24 février au 14 mars 2026. Cette pièce, écrite par le dramaturge britannique Sam Steiner, sera présentée pour la première fois à Montréal grâce à la compagnie en résidence, le Théâtre à l’eau froide.

La mise en scène est signée par Daniel D’Amours, codirecteur artistique du Théâtre à l’eau froide, connu pour son travail sur Cygnes Noirs.

Une première montréalaise

Ah, ta yeule l’obscurité! marque la première production d’une œuvre de Sam Steiner à Montréal. La pièce, décrite par The Guardian comme «à la fois drôle et sombre», combine un cynisme charmant avec des moments de véritable compassion. La traduction de Maxime Allen promet de capturer l’humour cinglant de l’œuvre originale, offrant ainsi au public montréalais une expérience théâtrale unique.

Zakary Auclair, connu pour ses rôles à la télévision dans Indéfendable, Bête noire et Dernière seconde, sera l’un des acteurs principaux. Romy Bouchard, récemment vue dans Big Brother: Le piège, rejoindra également la distribution, apportant son expérience et son talent à cette production attendue.

Daniel D’Amours, le metteur en scène, a exprimé son intention de faire de ce spectacle un rappel poignant de l’importance de la solidarité humaine. «Avec ce spectacle, je veux offrir un endroit où l’on se rappelle que tenir ensemble n’est pas un réflexe automatique, c’est un choix. Un choix fragile, mais profondément humain», a-t-il déclaré.

Le Théâtre à l’eau froide (TEF) entame sa deuxième année de résidence au Théâtre de 4’Sous. La compagnie a été fondée en 2017 par Daniel D’Amours, Kariane Héroux-Danis, Hélène Rioux et Étienne Marquis. Elle se spécialise dans la production de textes contemporains issus de dramaturgies étrangères, notamment en provenance de la Catalogne, de l’Argentine, de l’Islande et maintenant de l’Angleterre.

