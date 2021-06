Coachella 2022: YouTube diffusera en direct des concerts

Sortez vos chapeaux de paille et vos tatouages éphémères parce que Coachella revient enfin! Le festival de musique préféré des stars sera de retour en 2022 après deux années compliquées. Pour l’occasion, YouTube diffusera une partie des concerts en direct sur sa plateforme. Serait-ce une conséquence directe du monde post-Covid-19 ?

YouTube est de nouveau le partenaire officiel du festival. À cette occasion, la plateforme de streaming proposera la diffusion de certains concerts directement en ligne sur la chaîne officielle du festival, selon les informations d’Engadget. Des contenus qui devraient être gratuits.

Les organisateurs ont donné rendez-vous aux fans de musique en 2022 pour la prochaine édition de Coachella. Comme toujours, le festival s’étendra sur deux week-ends, du 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril 2022.

Pour la première fois en deux ans, les fans de concerts en plein air pourront enfin revenir sur l’herbe de Coachella. Depuis le début de la pandémie en 2020, le festival de musique à la renommée internationale avait dû revoir ses plans et repousser par deux fois ses éditions.

En 2020, Les artistes comme Rage Against the Machine, Megan Thee Stallion, Lil Nas X et même la Française Aya Nakamura avaient été annoncés à la programmation de ce festival prestigieux.

Rien n’indique encore si ces derniers seront à l’affiche de l’édition 2022 de Coachella. Le festival n’a pas dévoilé les premiers noms. La billetterie s’ouvrira dès ce vendredi 4 juin à 10 heures, heure du Pacifique (19h heure française), sur le site de Coachella.

Déjà en 2019, le festival avait diffusé les performances des artistes sur sa chaîne YouTube. Le festival s’est tout de même déclaré «optimiste» compte tenu de la baisse de cas de Covid-19 dans le monde, mais a tout de même indiqué que la situation sanitaire sera surveillée de près.

Pour pouvoir assister à Coachella, les festivaliers devront soit porter un masque, être totalement vaccinés ou avoir un test Covid-19 négatif. Pour les plus réticents ou les plus introvertis, le festival propose également des contenus sans publicités, en mode hors ligne et d’autres services avec l’abonnement YouTube Premium.