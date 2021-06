Et si vous réorganisiez votre bibliothèque ?

Par ordre alphabétique, par collection et même par couleur, c’est le moment de profiter d’un temps plus calme de l’été pour organiser ses ouvrages. Les esprits cartésiens s’en trouveront revigorés. Des vacances de l’esprit, en somme.

Dans un récent article publié sur le Washington Post, Mark Athitakis a poussé un cri du coeur : «Pourquoi organiser vos bouquins ? Une bibliothèque personnelle en bazar est une preuve de vie» . Le journaliste se souvient : «Il m’est difficile de me rappeler maintenant le moment exact où mon ambition d’ordre s’est éteinte». Il explique comment il s’est attelé, lorsque sa famille a emménagé dans une nouvelle maison, au rangement méticuleux de sa nouvelle et flamboyante bibliothèque. «J’ai soigneusement séparé la fiction de la non-fiction, en classant consciencieusement la fiction par ordre alphabétique des auteurs. Tout était «parfait». Et puis bien sûr, «assez vite», plus du tout.

Comme cet auteur, combien d’entre nous n’ont-ils pas trouvé l’astuce parfaite pour organiser leurs ouvrages avant de constater, mi-consterné, mi-désespéré, qu’aucune logique ne suffisait à garder les précieux livres en place plus de deux semaines. Alors, comment faire ?



Ranger ses livres par ordre chromatique dans sa bibliothèque

Et si vous laissiez tomber le rangement par ordre alphabétique pour vous tourner vers le rangement chromatique ? La Marie Kondo – sacrée papesse du rangement par le New York Times – qui sommeille en vous sent déjà frétiller son «étincelle de joie». Car oui, ranger ses livres par couleur procure un plaisir visuel et intellectuel rarement égalé.



Mais attention, dans cet exercice périlleux, tout est une question de doigter. Car il faut à la fois créer son arc-en-ciel littéraire tout en assortissant la hauteur des tranches. Pas si facile que ça en a l’air. Sur Instagram, la tendance fait un tabac. Et le résultat est superbe, il faut l’avouer.

Ranger ses livres en faisant des cadavres exquis



Pour ceux qui, comme le journaliste du Washington Post, jettent l’éponge, rien ne vous empêche de jouer avec les titres des ouvrages pour créer vos propres segments d’histoire. Par exemple ici :

«Femmes qui courent avec les loups,

Culotées,

Tremblez mais osez

Vivre en couleurs!

Libérez la badass qui est en vous,

Green, glam et gourmande!

Merci les filles,

Les indomptables !»

Faire de ses livres des supports à fleurs

Foutu pour foutu, optez par la solution horizontale : 3 bouquins pour surélever votre Monstera Deliciosa et hop, d’un seul coup, vos deux loisirs ringards préférés (la lecture et le jardinage de succulentes) se combinent pour vous catapulter au sommet de la hype. C’était presque inespéré.