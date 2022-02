Les Louanges et Bonsound dénoncent «l’intimidation» à l’endroit de Safia Nolin

Exaspérés des commentaires haineux et des menaces de mort que reçoit Safia Nolin en lien avec des publications au sujet de certaines chroniques de Richard Martineau et de Sophie Durocher, la maison de disque Bonsound ainsi que le chanteur Les Louanges exigent que l’«intimidation» cesse.

Dans une déclaration publique, Bonsound – qui représente Safia Nolin ainsi que Les Louanges, notamment – s’adresse à Québecor, qui publie les chroniques de Martineau et de Durocher dans Le Journal de Montréal.

Rappelant que l’autrice-compositrice-interprète reçoit régulièrement des menaces de mort en plus de faire l’objet de nombreux graffitis haineux à travers la ville de Montréal, Bonsound reproche à l’empire médiatique de continuer «malgré tout à publier des chroniques dans lesquelles vous intimidez [Safia Nolin] au moindre commentaire qu’elle émet».

«Nous vous demandons aujourd’hui de faire preuve d’humanité et de réfléchir aux conséquences qu’ont vos mots et vos actions sur la santé mentale et la sécurité de Safia.»

Cette déclaration survient au lendemain de la publication d’une chronique de Sophie Durocher dans Le Journal de Montréal intitulée «Nommons Safia Nolin ministre de la Justice!»

La chroniqueuse reproche à l’artiste d’avoir critiqué Star Académie pour avoir reçu Patrick Bruel à son Variété dimanche dernier. Rappelons que le chanteur français a visé par une enquête préliminaire pour agression, exhibition et harcèlement sexuel. Celles-ci ont été classées sans suite en septembre dernier.

«Faut ben décrocher»

«À un moment, faut ben décrocher», a pour sa part commenté Vincent Roberge, mieux connu sous son nom d’artiste Les Louanges, dans une story sur Instagram relayant ladite chronique.

«Je suis tanné du monde qui profite de la diabolisation, de l’infantilisation et de l’acharnement sur Safia dans les médias, écrit-il. Ça alimente et confirme pour une partie de la population une haine injustifiée et clairement confuse.»

Messemble c’est clair que c’est sketch Patrick Bruel à Star Académie, pis ben elle l’a juste dit. Les Louanges

Safia Nolin a par ailleurs déjà interpellé Sophie Durocher, Richard Martineau et Québecor par le passé au sujet de la haine exprimée à son égard notamment sur les réseaux sociaux de leurs médias. La chanteuse considère être victime d’acharnement.

Richard Martineau a commenté l’affaire sur Facebook mercredi en affirmant que Safia Nolin est «totalement incapable de prendre la moindre critique» et en la traitant de «petit lapin».