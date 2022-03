Après la pandémie, «c’est un défi d’attirer les gens dans les salles»

Des cuivres qui bourdonnent, des rafales de solos et surtout… un public de retour! Les 31 mars et 1er avril, deux festivals de jazz montréalais s’uniront pour offrir une véritable fête au théâtre Outremont. Le lieu accueillera le collectif YEY, qui regroupe les productions Yari, les disques Effendi et les Productions Yves Léveillé. Ce dernier, qui réside à Rosemont, s’est entretenu avec Métro.

Cette année, deux festivals s’unissent pour devenir «Bourdonnements Jazz en Rafale». Que réservez-vous au public?



Yves Léveillé: Depuis 5 ans, j’organise «Bourdonnements Jazz» avec le théâtre d’Outremont. On joue un concert par mois pendant 4 mois. Cette fois-ci, on a créé un évènement spécial pour la 5e édition. Pour ce mini festival, on s’est associé à un collaborateur important : Jazz en Rafales, qui existe depuis 15 ans. Avec Alain Bédard – contrebassiste et responsable des disques Effendi – on s’est dit : «Pourquoi pas faire un événement unique ?». Ça fait deux ans qui ne se passe rien par rapport à la pandémie.

À quoi l’événement va-t-il ressembler?



Y.L.: Il y aura deux groupes par soir [NDLR, Auguste 1.0 et MachiNations le jeudi; Phare d’Yves Léveillé et Le Jazzlab Orchestra le vendredi]. Ils seront les deux parties de 50 minutes d’un même concert, avec une pause. Les gens doivent encore porter le masque. On voulait faire quelque chose de festif, léger, pas trop pesant, pour que les spectateurs soient confortables. Ce sera une vraie fête.

De g. à d.: Alain Bédard, Yannick Rieu et Yves Léveillé seront au programme de Bourdonnements Jazz en Rafale les 31 mars et 1er avril 2022. Photo: Gracieuseté, Mathieu Rivard/Yves Léveillé/IXION Communications

Avec la levée de certaines restrictions sanitaires, vous allez enfin retrouver le public. Est-ce que cette édition a une saveur particulière?



Y.L.: C’est une détente et une vraie joie. Pendant la pandémie, j’ai fait plusieurs concerts web au théâtre Outremont. C’était dans une salle sans public et avec des caméras. On a fait Jazz en Rafale sur internet également. On a bouleversé notre programmation, ça va sans dire. Certains concerts ont été déplacés, et on n’en a pas fait autant.

Ce n’est pas la même ambiance qu’un vrai concert



Y.L.: Quand tu fais de la musique de performance en salle, une bonne partie de l’expérience se passe avec le public. Avec ses réactions, tu as un feedback automatique. Une caméra ne te donne pas ça. Tu peux présumer que les gens écoutent apprécient. Mais tu restes dans un contexte «technique», même s’il y a toujours du plaisir à jouer avec les collègues. Le public, c’est la raison d’être en salle. La magie opère. Les gens célèbrent avec toi le moment de la musique vivante. C’est un vrai plaisir.

Il faut remettre la machine en marche, redonner le goût de quitter la maison pour écouter du jazz dans une salle Yves Léveillé

Vous ressentez quoi à l’approche de la date?



Y.L.: Plus ça se rapproche, plus je suis excité et aussi nerveux. C’est un défi, après la pandémie, d’attirer les gens dans les salles. Ils ont pris l’habitude d’écouter les concerts sur le web. Il faut remettre la machine en marche, redonner le goût de quitter la maison pour écouter du jazz dans une salle. Mais j’ai confiance, le printemps va nous aider. Là, j’ai envie de jouer. Enfin, on va le faire avec du monde dans la salle! J’ai tellement hâte.

Vous habitez dans Rosemont. Quel lien entretenez-vous avec ce quartier? Est-il une source d’inspiration pour votre musique?



Y.L.: J’ai vécu à différents endroits de Montréal. Il y a 3 ans, j’ai trouvé un endroit où je pouvais mettre mon piano et installer un studio de musique, ici, à Rosemont. En 15 ans, le boulevard Masson a tant changé. C’est devenu un lieu inspirant pour moi. Il y a une vie culturelle, de communauté. Je trouve mes attaches dans la ville, et aussi dans mon quartier. Il a sa couleur dans Montréal. Ici, c’est plus le Québec, il y a beaucoup d’artistes. Ici, je suis stimulé.

Après les Bourdonnements Jazz en Rafale, quels sont vos prochains projets?



Y.L.: Mon festival Bourdonnements Jazz aura aussi lieu au théâtre Outremont dans sa formule traditionnelle. Il y aura le concert de lancement de mon nouvel album «L’échelle du Temps» [un huit titres]. Ça fait deux ans que je travaille dessus. C’est une œuvre de maturité pour moi, un constat philosophique: le temps passe, le sablier s’écoule, c’est inexorable. Mais je ne le vois pas de façon négative ou pessimiste. C’est comme si tout devient de plus en plus précieux: les moments de musique, les moments humains… En vieillissant, tu vois l’importance des relations d’amitié, de famille immédiate ou élargie. Il faut célébrer ça. On vit dans notre époque, dans notre temps: profitons-en!