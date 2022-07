L’exploration des «Histoires de quartier» se poursuit

La nouvelle saison de l’émission balado « Histoires de quartier », des Bibliothèques de Montréal, explore les quartiers Lachine, Notre-Dame-de-Grâce, Rivière-des-Prairies, Saint-Laurent et Ville-Marie.

Après Hochelaga-Maisonneuve, La Petite-Patrie, le Mile End, Parc-Extension et la Petite-Bourgogne, ce sont les quartiers Lachine, Notre-Dame-de-Grâce, Rivière-des-Prairies, le Petit Liban dans Saint-Laurent et le Red Light dans Ville-Marie qui tiennent la vedette de l’émission balado Histoires de quartier, des Bibliothèques de Montréal.

Dans cette nouvelle saison, les auteurs et autrices Skip Jensen (Lachine Beach), Nathalie Petrowski (Un été à No Damn Good), Christian Giguère (La disparition de Kat Vandale), Alain Farah (Mille secrets mille dangers) et Marie-Ève Bourassa (Adieu, Mignonne) nous font respectivement découvrir ces quartiers emblématiques où se campe le décor de leur livre.

À ces entrevues se greffent les témoignages de résidents et d’employés de bibliothèques qui ont lu ces œuvres.

Allier littérature et balado est assurément une formidable façon d’arpenter, peu importe son lieu d’attache, les quartiers de la métropole. Et d’en sentir battre le cœur.

Vous pouvez également écouter la première et la seconde saison d’Histoires de quartier sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Amazon Music.