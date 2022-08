Distraction4ever: le post punk n’est pas mort

Un nouveau groupe, un nouveau son, ont fait leur entrée sur la scène musicale alternative montréalaise! Formé des musiciens BeauGeste et Splitshift, le duo Distraction4ever a sorti récemment Please Don’t Think About Tomorrow, un premier album qui mérite d’être découvert.

Avec des sonorités, des mélodies et des paroles très accrocheuses, mais aussi profondément ancrées dans la contre-culture, le duo laisse transparaitre ses influences de post punk britannique et de new wave russe. Les 16 titres qui composent l’album, et sur lesquels les voix se distordent souvent, sont parfois doucement mélodieuses, d’autres fois joyeusement chaotiques.

En résulte une proposition inspirante pour les amateur.e.s de musique alternative toujours à la recherche de nouvelles découvertes musicales sur lesquelles se brancher. La nostalgie émane de tout bord, on chante avec candeur et vulnérabilité la dépendance, l’anxiété et un certain mal de vivre, sans tomber dans le misérabilisme. Le désespoir est à la source d’une énergie qui s’éclate.

Bref, un projet qui respire l’authenticité… et qui donne envie d’aller se défouler dans le mosh pit.