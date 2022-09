Les portraits étrangement humains de Diane Arbus au MBAM

Photo: Estate of Diane Arbus/Gracieuseté

Malgré une courte carrière d’une quinzaine d’années, la photographe Diane Arbus, active du milieu des années 50 au début des années 70, est l’une des figures les plus influentes de son époque. Une partie de son œuvre singulière et révolutionnaire, qui totalise 90 portraits en noir et blanc, est maintenant exposée au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM).

Des personnes en situation de handicap, des familles, des enfants, des couples, des «travestis» – comme elle les appelait à l’époque –, des nudistes, des artistes de cirque; Diane Arbus photographiait une variété de sujets ayant comme point commun leur singularité.

L’artiste était surtout intéressée par les personnes marginalisées, «que les autres préféraient ignorer», mais qui la fascinaient, elle, dans leur manière de se présenter. Sa curiosité pour les individus ayant une identité de genre floue fait en sorte, notamment, que son œuvre est toujours d’actualité aujourd’hui.

Diane Arbus savait capter le comportement et l’aspect non conventionnel de ses sujets, sans toutefois mettre l’accent sur leur caractère «bizarre». Elle est là, la particularité de son travail.

La photographe Diane Arbus prend la pose pour un rare portrait d’elle, à New York, en 1968. (Crédits: Roz Kelly/Michael Ochs Archives/Getty Images)

Incursion dans l’œuvre de Diane Arbus

Dans un parcours en ordre chronologique au MBAM, l’exposition Diane Arbus: Photographies, 1956-1971 propose une incursion dans l’œuvre marquante de l’artiste.

L’exposition réunit près de 100 épreuves en noir et blanc de Diane Arbus, incluant certaines de ses premières photos, rarement montrées, et quelques-unes de ses photographies les plus célèbres, dont celle des «Vraies jumelles». Les clichés ont été soigneusement choisis parmi 522 épreuves à la gélatine argentique acquises en 2017 par le Musée des beaux-arts de l’Ontario ainsi qu’une épreuve tirée de la collection permanente du MBAM.

Plusieurs des photos exposées ont été prises dans les quartiers de New York, ville qui inspirait beaucoup Diane Arbus. On retrouve également des portraits d’artistes tels que Mia Farrow, Jorge Luis Borges et James Brown.

Dès leur entrée dans la salle d’exposition du MBAM, les spectateur.trice.s sont frappé.e.s par l’humanité des photographies, riches en détails et en émotions. On a presque l’impression d’interagir avec les sujets qui, pour la plupart, fixent l’objectif. Plus souvent qu’autrement, les visiteur.euse.s esquissent un sourire devant ces humains uniques en leur genre.

L’exposition Diane Arbus: Photographies, 1956-1971 est présentée du 15 septembre 2022 au 29 janvier 2023 au Musée des beaux-arts de Montréal.

Diane Arbus (1923-1971), Trois travestis, N.Y.C., 1962, épreuve à la gélatine argentique, feuille : 27,9 × 35,6 cm. Musée des beaux-arts de l’Ontario, don anonyme, 2016. Diane Arbus (1923-1971), Sans titre (49), 1970–1971, épreuve à la gélatine argentique ; tirée par Neil Selkirk, feuille : 50,8 x 40,6 cm. Musée des beaux-arts de l’Ontario, don anonyme, 2016. Diane Arbus (1923-1971), Couple d’adolescents dans Hudson Street, N.Y.C., 1963, épreuve à la gélatine argentique ; imprimée ultérieurement, feuille : 50,8 × 40,6 cm. Musée des beaux-arts de l’Ontario, don de Robin et David Young, 2016. Diane Arbus (1923-1971), Woman with a headless dummy, N.Y.C., 1956, épreuve à la gélatine argentique ; tirée par Neil Selkirk, feuille: 35.6 × 27.9 cm. Musée des beaux-arts de l’Ontario, don anonyme, 2016.