Les festivals à ne pas manquer cet automne

Vous croyez que la fin de l’été est synonyme de fin de saison des festivals? Détrompez-vous! La rentrée culturelle de l’automne offre une irrésistible sélection d’événements à Montréal. Au menu: cinéma, musique, littérature, technologie, et même… des ramens!

Festival international du film black de Montréal (FIFBM)

20 au 25 septembre

Mettant en lumière la culture noire, le FIFBM permet de faire de magnifiques découvertes cinématographiques. Après deux ans d’absence, le plus grand festival de films black au Canada revient en force en présentant pas moins de 12 premières mondiales, 10 premières internationales, 25 premières canadiennes et 9 premières québécoises.

https://montrealblackfilm.com/

Mapp_MTL

21 au 25 septembre

Pour sa 7e édition, le festival de projection mapping (aussi appelée projection architecturale, fresque lumineuse ou fresque vidéo) va de nouveau faire briller le Mile End et le Quartier des spectacles. La majorité de ses activités sont gratuites. Il y aura un marché, une exposition, des performances de musique électronique et bien plus.

https://www.mappmtl.com/

Crédit: Facebook Mapp MTL

Festival international de la littérature (FIL)

23 septembre au 2 octobre

Le FIL, c’est la célébration des mots, mais laissez-nous vous en parler en chiffres. Cette année, le festival présente sa 28e édition, étalée sur 10 jours, avec pas moins de 70 activités différentes et 200 écrivain.e.s. et artistes invité.e.s. Parmi tous ces choix, on note l’hommage à Marie-Claire Blais, décédée en 2021.

http://www.festival-fil.qc.ca/

Pop Montréal

28 septembre au 2 octobre

Le festival Pop Montréal est l’événement idéal pour permettre à tous les mélomanes adeptes de musique indépendante de débuter l’automne en force. Sa programmation éclatée nous permet de faire le plein de découvertes surprenantes et de voir enfin en spectacle des artistes établi.e.s qui nous font rêver. À voir notamment: Martha Wainwright, The Linda Lindas, Lydia Képinski, Alison Russel, Tortoise et Jonathan Personne.

https://popmontreal.com/fr

Festival du nouveau cinéma (FNC)

5 au 16 octobre

Le FNC est l’occasion parfaite de voyager aux quatre coins du monde dans le confort d’un siège de cinéma. À travers les films présentés, souvent de cinéastes émergent.e.s, on découvre toutes sortes de pépites. Et le festival a aussi toute une section consacrée à notre cinéma national, ainsi qu’une autre aux films de grand.e.s créateur.trice.s réputé.e.s. On y présentera en ouverture Falcon Lake, premier long métrage de Charlotte Le Bon, et en clôture, Les cinq diables, de Léa Mysius.

https://nouveaucinema.ca/fr

Ramen Ramen Fes

11 au 16 octobre

Le ramen, autrefois petit lunch passe-partout, rapide et peu dispendieux, est maintenant servi dans des restaurants gastronomiques. La hausse de popularité de ce mets japonais est si grande qu’un festival le célébrant apparaîtra cet automne à Montréal. Le Ramen Ramen Fes se déploiera comme une compétition alors que certains des meilleurs chefs de la métropole présenteront leurs versions gourmandes du plat, pour le plus grand plaisir des festivalier.ère.s, qui pourront les goûter dans les restaurants participants.

https://www.restomontreal.ca/e/l/ramen-ramen-fes/6033/fr/

Crédit: Facebook Ramen Ramen Fes

Cinemania

2 au 13 novembre

Le festival Cinemania célèbre le cinéma francophone de la France, du Québec de partout dans le monde, avec une programmation normalement riche et beaucoup d’invité.e.s. Si la programmation de cette édition n’est pas encore annoncée (ce sera fait le 20 octobre), le film d’ouverture lui, l’est. Il s’agit de nul autre que Chien blanc, d’Anaïs Barbeau-Lavalette (La déesse des mouches à feu), adaptation du célèbre roman de Romain Gary.

https://festivalcinemania.com/fr

Coup de cœur francophone

3 au 13 novembre

Les festivals de musique abondent lors de la rentrée culturelle, mais pour les vrai.e.s amateur.trice.s de musique en français, on ne peut faire mieux que Coup de cœur francophone. Dans différentes salles de la métropole, les occasions seront nombreuses de découvrir la relève francophone de demain. Les vétérans Richard Séguin et Vincent Vallières ont déjà annoncé leur venue. Pour le reste, la programmation complète sortira le 28 septembre.

https://coupdecoeur.ca/

M pour Montréal

16 au 19 novembre

Le festival-vitrine M pour Montréal est de retour sous sa formule habituelle pour une 17e édition. Un volet pro permettra aux artistes de présenter le fruit de leur travail aux personnes d’influence de l’industrie musicale d’ici et d’ailleurs, tandis qu’un volet public permettra aux festivalier.ère.s d’assister à une panoplie de concerts. Parmi les noms déjà annoncés, on retrouve notamment Lisa LeBlanc et Ariane Roy.

https://mpourmontreal.com/

Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM)

17 au 27 novembre

Pour les adeptes de documentaires, les RIDM sont un rendez-vous incontournable. Il s’agit de l’un des plus importants festivals de films documentaires en Amérique du Nord. Pour cette 25e édition, six titres ont déjà été révélés, dont trois de réalisatrices d’ici: Jouvencelles de Fanie Pelletier, Geographies of Solitude de Jacquelyn Mills et ROJEK de Zaynê Akyol.

https://ridm.ca/fr/