Lisa LeBlanc, Soran et Ariane Roy à M pour Montréal

Parmi les 30 artistes qui se produiront dans le cadre du festival-vitrine M pour Montréal en novembre prochain, on compte la Néo-Brunswickoise Lisa LeBlanc, le participant de La Voix 4 Soran ainsi que la nouvelle égérie de Québec Ariane Roy.

Depuis 2006, M pour Montréal crée des opportunités pour les artistes de sa programmation en accueillant dans la métropole des personnes d’influence de l’industrie musicale en provenance de 20 pays pour quatre jours intensifs de vitrines, panels et sessions de réseautage. Ce sont en tout plus de 300 personnes d’influences de l’industrie musicale, incluant 100 délégué.e.s internationaux, qui participeront au volet-conférence de l’événement cette année.

Après une 16e édition sauvée in extremis de la COVID-19, M pour Montréal retrouvera enfin sa formule habituelle du 16 au 19 novembre prochain en personne, ainsi que les 9 et 10 novembre en virtuel.

Les huit premiers noms de sa sélection officielle ont été dévoilés mardi matin. Cette 17e édition mise encore sur la variété et la découverte, entrecoupées de quelques valeurs sûres québécoises en recherche de développement international.

En plus de la musique de Lisa LeBlanc, de Soran et d’Ariane Roy, les délégué.e.s de cette année pourront découvrir Fernie, Odreii et Virginie B. Ils et elles assisteront également à la toute première prestation canadienne de l’étoile montante dee holt. Finalement, la formation de Saskatoon Slow Down Molasses sera en visite en ville le temps d’un spectacle.

À l’instar de l’année dernière, le grand public pourra, lui aussi, venir découvrir le meilleur de la musique québécoise et canadienne grâce à l’événement M pour Marathon, une série de spectacles qui se dérouleront du 17 au 19 novembre.

Les passes PRO au tarif lève-tôt sont en vente dès aujourd’hui jusqu’au 6 septembre. Les accréditations seront offertes au tarif préférentiel de 400 $ plutôt que de 500 $ lors de la vente régulière. Ces passes PRO donnent accès aux activités de réseautage organisées en ligne et en personne, aux conférences et workshops, au Artists Lab et aux vitrines de la Sélection Officielle.