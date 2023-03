Diane Dufresne sera la 1re chanteuse franco intronisée au Panthéon de la musique canadienne

La chanteuse québécoise Diane Dufresne sera intronisée au Panthéon de la musique canadienne le 18 mai prochain. L’interprète de J’ai rencontré l’homme de ma vie crée un précédent en devenant la première chanteuse a avoir fait entièrement carrière en français à recevoir cet honneur.

Elle grossit ainsi les rangs d’un panthéon comprenant des artistes (pour l’immense majorité anglophones) qui ont eu une « incidence remarquable » sur la musique canadienne, indique le Panthéon. Y figurent entre autres Alanis Morissette, Buffy Sainte-Marie, Joni Mitchell, k.d. lang, Shania Twain, Leonard Cohen, Neil Young, Oscar Peterson ainsi que les formations Rush, The Guess Who, Blue Rodeo et The Tragically Hip.

Notons que Diane Dufresne a connu une féconde collaboration avec le parolier Luc Plamondon. Ce dernier, qui est entre autres derrière Starmania, théâtre musical dans lequel la chanteuse a joué, a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne en 1999.

Ce titre s’ajoute aux moult prix honorifiques que s’est vu remettre Diane Dufresne, dont le Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène, le titre de Chevalière de l’Ordre national du Québec, le prix Denise-Pelletier et l’Ordre de la Légion d’honneur. Un centre d’art situé à Repentigny a également été nommé en l’honneur de la grande dame de la chanson, qui est également artiste peintre.

La soirée d’intronisation se déroulera au Studio Bell, qui héberge le Centre national de la musique à Calgary, en Alberta. Le pianiste de jazz Oliver Jones, la vedette de la musique country Terri Clark et le groupe rock Trooper seront également honorés aux côtés de la chanteuse native de Montréal.

Durant son parcours professionnel, qui s’échelonne sur plus de six décennies, Diane Dufresne, dont les costumes et les mises en scène extravagantes ont marqué les annales, a lancé 14 albums.