Un concert au profit du Centre des femmes de Montréal

Le Gesù accueillera le 5 mai prochain le spectacle 20 seconds, dans le cadre de la série Captures d’audaces en scène. Issu de la rencontre entre deux grands artistes de renommée mondiale, Dawn Tyler Watson et Matt Herskowitz, le concert est un événement-bénéfice pour le Centre des femmes de Montréal.

Durant le spectacle, Matt Herskowitz jouera en solo et en duo avec Dawn Tyler Watson dans un programme inspiré de musiques de films sur le thème de l’amour et de ses défis. Les univers musicaux des deux artistes seront réunis au sein d’un seul et même concert, mêlant le blues, le jazz et la musique classique.

Le titre du concert, « 20 seconds », fait référence au temps qu’il faut durant une étreinte pour que l’ocytocine, hormone de l’amour, mais aussi de la régulation de la peur, commence à circuler dans le corps.

Dawn Tyler Watson Autrice, compositrice et interprète montréalaise, elle fait partie de l’élite internationale du blues. Elle a notamment remporté le premier prix de l’International Blues Challenge à Memphis en 2017. Avec un son imprégné de jazz, de soul, de rock et de gospel, Watson repousse les limites du blues traditionnel. Source: Le Gesù.

Matt Herskowitz Artiste polyvalent, maître du piano solo, jazzman et virtuose Classique, Matt Herskowitz est diplômé de la prestigieuse Juilliard School of Music. Originaire de l’état de New York, il vit à Montréal depuis 1999. Il s’est produit lors de nombreux concerts et festivals à travers le monde, dont le Festival International de Jazz de Montréal. Source: Le Gesù.

À 38$ la place de concert, tous les profits du spectacle seront reversés au Centre des Femmes de Montréal. Plus d’informations sur le concert disponibles ici.

Centre des Femmes de Montréal Le Centre des femmes de Montréal est un organisme à but non lucratif créé par des femmes, pour des femmes. Sa mission est d’offrir des formations éducatives et professionnelles, ainsi que des services d’information, de conseil et d’orientation pour aider les femmes à se soutenir entre elles. Source: Centre des Femmes de Montréal.