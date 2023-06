Alexander McQueen: savoir-faire et art se rencontrent au MNBAQ

L’exposition Alexander McQueen: l’art rencontre la mode, lancée la semaine dernière au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), a de quoi plaire non seulement aux fanas de haute-couture, mais aussi à tout amateur d’art visuel. Consacrée au travail du regretté designer britannique qui s’est enlevé la vie en 2010, l’exposition présentée jusqu’au 10 septembre est un parcours thématique qui retrace ses collections des années 1990 et 2000.

L’exposition a d’abord été installée au Los Angeles County Museum of Art (LACMA), qui l’a créée sous le titre Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse grâce aux dons de la collectionneuse Regina J. Drucker. Elle a ensuite voyagé en Australie, à Melbourne, avant de poser ses pénates pour l’été dans la ville de Québec, où elle a d’ailleurs été bonifiée de quelques œuvres tirées de la collection du MNBAQ.

Judicieux parallèles

Celui qui a commencé comme apprenti tailleur sur Savile Row – rue de Londres reconnue en la matière – a été fortement inspiré par la mythologie et le XIXe siècle, notamment. Afin de contextualiser ses créations, on les juxtapose à des objets d’arts qui, sans avoir nécessairement été une inspiration directe pour McQueen, rejoignent son œuvre.

Ainsi, on dresse des parallèles, par exemple, entre des tableaux de Francisco de Goya et de Pablo Picasso et des vêtements de la collection The Dance of the Twisted Bull, tous inspirés par la tauromachie. Avec The Widows of Culloden, ce sont plutôt les tartans et les paysages écossais qui sont mis en valeur, tandis que l’on présente des morceaux tirés de son ultime collection, Angels & Demons, à côté de la toile Le songe de Saint-Joseph.

Alexander McQueen a aussi puisé dans le cinéma, notamment celui d’époque avec des films comme Barry Lyndon de Stanley Kubrick, réalisateur dont le célèbre Shinning aura aussi insufflé le nom de la collection The Outlook. L’exposition propose d’ailleurs des extraits de longs métrages tels que They Shoot Horses, Don’t They, dont la scène finale a inspiré le défilé de la collection Deliverance, faite de créations référant à la mode de la Grande Dépression.

On peut également voir un extrait de The Abyss à côté de morceaux de la collection Plato’s Atlantis, qui imagine la mode de l’humanité réfugiée sous l’eau à cause des changements climatiques. Revendicateur, Alexander McQueen critiquait la surconsommation avec une collection comme The Horn of Plenty, ses morceaux prenant la forme de déchets.

On vous suggère vivement de mettre dans vos oreilles la liste de lecture créée par le LACMA à partir de pièces ayant joué dans différents défilés d’Alexander McQueen, le designer ayant été réputé entre autres pour ses mises en scène spectaculaires.

Si quelques morceaux jouent durant l’exposition, on les réentend un peu trop souvent quand on prend son temps pour faire tout le parcours, qui mérite qu’on y passe plus d’une heure. D’autant plus que l’on s’attarde longuement aux cartels – les affichettes explicatives qui accompagnent les œuvres – qui sont souvent placés près du sol, rendant la lecture ardue.

S’il y a ici un petit enjeu d’accessibilité, Alexander McQueen: l’art rencontre la mode est une exposition majeure qui nous reste en tête longtemps après avoir quitté le MNBAQ.

