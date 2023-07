Deux Montréalaises sur la courte liste du prix Polaris 2023

Les 10 albums canadiens composant la courte liste du Prix de musique Polaris 2023 sont dévoilés, et deux artistes montréalaises y figurent. Il s’agit de Gayance avec l’opus Mascarade et de Debby Friday, qui vit maintenant à Toronto, avec Good Luck.

Si quelques albums francophones québécois — Le soleil et la mer de Bibi Club, Les gens qu’on aime de Philippe Brach, Sprint! de Thierry Larose et L’eau et les rêves de N NAO, en plus de l’album instrumental Néo-Romance d’Alexandra Stréliski — s’étaient frayé un chemin parmi les 40 albums de la longue liste, dévoilée en juin, aucun n’a été retenu sur la courte liste.

Les 10 finalistes de la courte liste 2023



Alvvays – Blue Rev

Aysanabee – Watin

Begonia – Powder Blue

Daniel Caesar – Never Enough

Feist – Multitudes

Debby Friday – Good Luck

Gayance – Mascarade

Dan Mangan – Being Somewhere

The Sadies – Colder Streams

Snotty Nose Rez Kids – I’m Good, HBU?



Présenté par CBC Music, le Polaris honore chaque année des albums canadiens qui se sont distingués dans le paysage musical par leurs qualités artistiques. Le jury indépendant, composé de membres des médias musicaux à l’échelle du pays, sélectionne les albums figurant sur la longue et la courte liste sans égard pour leur genre musical ou leur popularité commerciale.

On découvrira l’album vainqueur le 19 septembre, lors du gala Polaris au Massey Hall, à Toronto. Se produiront sur scène cette soirée-là les finalistes Aysanabee, Begonia, Debby Friday, Gayance, Dan Mangan, The Sadies et Snotty Nose Rez Kids.

L’artiste lauréat.e remporte 50 000 $.

Artistes lauréat.e.s par le passé



2022 : Pierre Kwenders

2021 : Cadence Weapon

2020 : Backxwash

2019 : Haviah Mighty

2018 : Jeremy Dutcher

2017 : Lido Pimienta

2016 : Kaytranada

2015 : Buffy Sainte-Marie

2014 : Tanya Tagaq

2013 : Godspeed You! Black Emperor

2012 : Feist

2011 : Arcade Fire

2010 : Karkwa

2009 : Fucked Up

2008 : Caribou

2007 : Patrick Watson

2006 : Final Fantasy/Owen Pallett