Envoutante Anyma !

La chanteuse-compositrice originaire de Wendake, Anyma, était de passage sur la scène de la Série Découverte sur la terrasse du Festival d’été de Québec samedi soir. Si les spectateurs présents ne connaissaient pas déjà l’artiste, ils ont assurément quitté le site en ayant pris en note son nom.

Affichant un large sourire laissant transparaître une joie contagieuse, la jeune femme présente un son très accessible qui mélange musique traditionnelle autochtone et pop contemporaine. Fièrement attachée à ses racines huronnes-wendates, son costume de scène et son maquillage ne laissent aucun doute sur ses origines. Bien que la scène réservée à la Série Découverte soit de très petite taille, elle l’occupe tout naturellement en dansant tout au long de son programme.

Devant un public qui n’a cessé de grandir pendant les 25 minutes qu’a duré son spectacle, elle propose diverses compositions inspirées de la spiritualité et de la nature, dont l’excellente Home To You qui a plus d’un demi-million d’écoutes depuis son lancement sur Spotify en 2021. Qu’ils soient déjà des connaisseurs d’Anyma ou simplement curieux, les spectateurs ont visiblement tous apprécié la performance de la chanteuse et lui ont fait savoir en lui servant de généreuses salves d’applaudissements du début à la fin.

Avant de conclure avec sa toute première chanson en carrière, l’entraînante Circus, elle a proposé sa version du chant de réjouissance Wenoyane Yanino en invitant le public à «se laisser aller». Fort touchante et influencée par celle que faisait son défunt père, le musicien et producteur Gaëtan Siouï, cette interprétation a aussi mis à contribution les trois musiciens qui l’accompagnaient à la guitare, au clavier ainsi qu’aux percussions.

