Jo Strømgren présente «La revue finale» avec Ballets Jazz Montréal

Le célèbre chorégraphe Jo Strømgren collabore avec Ballets Jazz Montréal pour présenter La revue finale, une création unique qui sera dévoilée au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts du 17 au 21 février 2026.

Cette œuvre, présentée par Danse Danse, promet d’immerger le public montréalais dans un univers de vulnérabilité et d’émotions brutes, explorant les souvenirs et secrets d’un personnage disparu.

Jo Strømgren, chorégraphe en résidence au Ballet national de Norvège, est reconnu pour son approche artistique mêlant danse éloquente, humour et poésie. Avec La revue finale, il s’inspire d’événements réels pour transformer l’intime en universel.

«Sur scène, les interprètes de Ballets Jazz Montréal revisitent les fragments d’une existence tout en sondant les mystères d’histoires inavouées», indique le diffuseur dans un communiqué émis mardi.

Rencontres post-spectacle avec les artistes

Les spectateurs auront l’occasion de rencontrer les artistes lors de deux séances post-spectacle, prévues le mercredi 18 février et le vendredi 20 février 2026. Ces rencontres permettront d’approfondir la compréhension de l’œuvre et d’échanger avec les créateurs et interprètes sur les thèmes abordés dans « La revue finale ».

La durée de la représentation est d’une heure et cinq minutes, offrant une expérience immersive et captivante. Jo Strømgren, également dramaturge et metteur en scène, continue de repousser les limites de la danse contemporaine avec cette nouvelle création, promettant une soirée riche en émotions et en réflexions.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.