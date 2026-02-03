«L’empire du castor» s’installe à Espace Libre

La pièce de théâtre L’empire du castor s’apprête à captiver le public montréalais à Espace Libre, du 3 au 21 mars 2026. Après avoir conquis les spectateurs du théâtre La Bordée à Québec, cette production promet d’emmener les spectateurs dans un voyage à travers l’histoire tumultueuse de la Compagnie de la Baie d’Hudson, un pilier du commerce canadien.

L’empire du castor explore les aventures et les défis de la Compagnie de la Baie d’Hudson, souvent considérée comme l’ancêtre des multinationales modernes. Les auteurs de la pièce ont imaginé la liquidation de ce géant commercial, anticipant ainsi un événement historique qui s’est concrétisé peu après. Le spectacle invite le public à assister à la grande braderie finale de la Compagnie, tout en découvrant une histoire qui persiste à se faire entendre.

Une mise en scène immersive

Alexis Martin, coauteur et metteur en scène de la pièce, décrit une expérience théâtrale unique où six commis accueillent le public pour la grande liquidation du magasin La Baie. Ces personnages, diserts et généreux de leur temps, racontent un pan de l’histoire de cette entreprise profondément liée à celle du Canada. Les commis incarnent une multitude de personnages, passant d’une identité à l’autre, brisant le quatrième mur pour mieux le reconstruire, et mélangeant les genres et les codes pour recréer un magasin à rayons théâtral.

En mêlant fiction et réalité, L’empire du castor propose une réflexion sur l’impact de cette entreprise sur le Canada. Les spectateurs sont invités à plonger dans cet univers théâtral riche et captivant, où l’histoire refuse d’être oubliée.

