«La cuisine des Nguyễn», une comédie musicale à découvrir

La comédie musicale La cuisine des Nguyễn, réalisée par Stéphane Ly-Cuong, sera projetée en salle à partir du 27 février 2026. Ce film, qui a déjà conquis le public lors de festivals en Suisse et en France, promet d’apporter une bouffée d’air frais et de joie de vivre sur grand écran.

La première montréalaise se tiendra le 23 février, en présence du réalisateur et de l’actrice principale, Clotilde Chevalier.

Le film met en scène Yvonne Nguyễn, une jeune femme d’origine vietnamienne, interprétée par Clotilde Chevalier. Yvonne rêve de faire carrière dans la comédie musicale, un choix de vie qui entre en conflit avec les attentes de sa mère. Celle-ci souhaite la voir reprendre le restaurant familial en banlieue. Le film explore les dynamiques familiales et culturelles à travers l’intimité de la cuisine, où plats familiaux et recettes traditionnelles deviennent des ponts de communication entre les générations.

Aux côtés de Clotilde Chevalier, le casting comprend Anh Tran-Nghia, Leanna Chea, Thomas Jolly, Camille Japy, Linh-Dan Pham et Gaël Kamilindi. Thomas Jolly, connu pour sa mise en scène de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, apporte également son talent à cette production.

Stéphane Ly-Cuong est également scénariste et comédien. Il a étudié le cinéma à Paris et à New York, et a réalisé plusieurs courts métrages, dont Paradisco, Feuilles de printemps et Allée des jasmins. Ly-Cuong est également co-scénariste du film Hiver à Sokcho, adapté de l’œuvre d’Elisa Shua Dusapin.

La comédie musicale La cuisine des Nguyễn a été saluée pour sa mise en scène pétillante et sa joie de vivre communicative. La sortie en salle est prévue pour le 27 février 2026.

