La Plume et la Tortue, un concert familial à Montréal

L’Orchestre Métropolitain de Montréal invite les familles à un voyage musical enchanteur avec le concert La Plume et la Tortue, qui se tiendra le dimanche 22 février 2026 à 15h30 à la Maison symphonique de Montréal.

Sous la direction du chef Thomas Le Duc-Moreau, le concert présenté par Télé-Québec mettra en avant des œuvres de compositeurs canadiens tels que Barbara Assiginaak, Pierre Mercure, Tobin Stokes, Kevin Lau, Alejandra Odgers, Karen Sunabacka et T. Patrick Carrabré. Ces compositions seront interprétées par les artistes autochtones René Rousseau et Emma Rankin. Dave Jenniss assure la mise en scène.

Selon les promoteurs, le projet vise à créer un dialogue sensible entre la musique, le récit et le territoire.

Un conte musical poétique

La Plume et la Tortue est un conte musical qui plonge les spectateurs dans un univers où la tortue, un animal rusé, s’empare d’une plume d’aigle magique. Cette plume confère le pouvoir et le devoir de transmettre les histoires. Grâce au courage de la tortue, les humains ont commencé à créer des contes, des mythes et des légendes, perpétuant ainsi les traditions et les savoirs ancestraux.

En plus du concert familial, des représentations scolaires sont prévues le lundi 23 février. Ces représentations visent à sensibiliser les enfants à l’importance de la culture et des traditions.

