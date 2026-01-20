«Fille de trans», une pièce émouvante en tournée au Québec

La pièce Fille de trans de Marie-Claude D’Aoust s’apprête à faire une tournée à travers le Québec, en même temps qu’une version imprimée sort en librairie. Cette œuvre théâtrale aborde des thèmes profonds et personnels, explorant les réalités de la transidentité à travers l’expérience intime de l’autrice.

Marie-Claude D’Aoust est la fille de Sophia. Mais avant Sophia, il y avait Normand. Le monde de Marie-Claude a basculé lorsqu’elle a découvert, par l’intermédiaire de sa sœur, une photo de leur père habillé en femme. Ce moment a marqué le début d’un voyage émotionnel complexe.

Avec le temps, Normand est devenu Sophia. La question qui lui est souvent posée, «Qu’est-ce que ça te fait, d’être une fille de trans?», continue de la toucher profondément. Sa réponse, elle a choisi de la partager sur scène, offrant un récit poignant de son expérience personnelle.

La pièce ne se contente pas de raconter une histoire familiale, elle illustre également l’évolution de la société face à la transidentité, un sujet qui commençait à émerger dans les années 2000.

La tournée de Fille de trans débutera le 28 janvier 2026 à la Salle Maurice O’Bready à Sherbrooke. Elle se poursuivra à travers plusieurs villes, notamment à Toronto, La Pocatière, Gatineau, Saint-Bruno-de-Montarville, Granby, Lachine, et Québec. Le 14 mars, la pièce sera jouée à Montréal à la Cinquième Salle de la Place des Arts.

Le livre sort en librairie le 4 février.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.