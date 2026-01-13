La Place des Arts lance Les Veillées, une série acoustique intime

La Place des Arts de Montréal a annoncé le lancement d’une nouvelle série de concerts intitulée Les Veillées. Cette série acoustique, qui se déroulera du 5 mars au 30 avril à la Salle Claude-Léveillée, mettra en vedette des artistes francophones contemporains dans un cadre intime et sans artifice.

Les Veillées proposeront six soirées uniques, chacune animée par des artistes issus de divers genres musicaux tels que la pop, le folk, l’alternative, la musique globale et le country. Parmi les artistes qui se produiront, on retrouve Alex Burger, Gabriella Olivo, Bïa, Corail, Joseph Marchand, Ponteix, Willows, Velours Velours et Stéphane Lafleur.

Une collaboration avec la SACEF

Imaginée en collaboration avec la Société pour l’avancement de la chanson d’expression française (SACEF), la série Les Veillées vise à offrir aux artistes l’opportunité de se révéler sous un jour nouveau. Les performances seront présentées en formule solo ou réduite, permettant ainsi aux artistes de livrer des prestations brutes et personnelles, semblables à une veillée dans un salon. Chaque spectacle se conclura par un échange privilégié avec l’artiste invité, offrant ainsi un moment de partage et d’émotion prolongée au-delà de la scène.

Nous étions enchantés lorsque la Place des Arts nous a approchés afin de collaborer aux Veillées et d’imaginer avec eux une programmation ancrée au cœur de la chanson francophone actuelle. La série réunit des artistes des scènes musicales d’aujourd’hui, dont plusieurs rejoignent naturellement la jeunesse, tout en faisant une place à des voix établies. Il s’en dégage une proposition tout en douceur, planante, qui privilégie l’écoute attentive et révèle pleinement la force de la formule acoustique. Sébastien Lacombe, coprogrammateur des Veillées et codirecteur artistique de la SACEF

Les Veillées promettent d’être un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique désireux de découvrir ou redécouvrir des artistes dans un cadre authentique et intime. La série s’annonce comme une célébration de la chanson francophone, offrant une plateforme unique aux artistes pour partager leur art de manière sincère et directe.

Les billets peuvent être réservés sur le site web de la Place des Arts. Seulement 120 places sont disponibles par représentation.

