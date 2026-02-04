Festival TransAmériques: Quatre nouveaux spectacles révélés

Le Festival TransAmériques (FTA) a annoncé quatre nouveaux spectacles pour sa vingtième édition, qui se déroulera à Montréal du 28 mai au 10 juin 2026. Cette annonce offre un aperçu d’une programmation riche et variée, célébrant les artistes des trois Amériques.

Parmi les spectacles dévoilés, le chorégraphe new-yorkais Trajal Harrell présentera The Romeo, une œuvre monumentale qui a déjà captivé le public du Festival d’Avignon et d’autres grandes scènes mondiales. Harrell, une étoile de la danse contemporaine américaine, revient au FTA avec une performance qui promet d’éblouir les spectateurs.

Le jeune artiste mexicain Anacarsis Ramos montera sur scène avec sa mère dans Mi madre y el dinero, une pièce touchante qui explore des thèmes personnels et universels. Ce duo familial promet d’apporter une dimension émotive unique au festival.

Créations québécoises en première mondiale

Le FTA met également en avant des talents locaux avec deux premières mondiales. L’actrice et metteuse en scène québécoise Marie Brassard présentera L’éther, un solo introspectif qui explore les frontières de l’existence. Brassard, reconnue pour son approche innovante du théâtre, promet une performance captivante.

De plus, Alexandra «Spicey» Landé, une figure incontournable de la scène Hip Hop montréalaise, fera ses débuts au festival avec 2par2. Ce spectacle réunit dix interprètes de haut calibre et marque une nouvelle étape dans la carrière de Landé.

Ces quatre nouveaux spectacles s’ajoutent à Querelle de Roberval de Kev Lambert et Olivier Arteau, ainsi qu’à Vampyr de la Chilienne Manuela Infante, qui avaient été annoncés en novembre dernier.

Fondé en 1985 sous le nom de Festival de théâtre des Amériques, le FTA célèbre 41 ans d’existence, dont 20 éditions sous l’appellation actuelle.

