Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous, en compagnie de son équipe, de l’agence web QuatreCentQuatre, de Gabriela Molina (Artenso) et de Nelly Onestas Daou, directrice artistique de l’exposition.

Culture pour tous a récemment dévoilé l’exposition rétrospective Là où les rencontres fleurissent, marquant l’aboutissement du projet Racines plurielles. Cette exposition numérique, accessible en ligne, offre une mémoire vivante des ateliers de médiation culturelle qui se sont déroulés dans près de 40 bibliothèques publiques à travers le Québec.

L’exposition a été conçue en collaboration avec plusieurs talents créatifs. La direction artistique a été assurée par la poétesse et travailleuse culturelle Nelly Onestas Daou, tandis que la réalisation audiovisuelle a été confiée à Charles-Vincent Dufort. Les illustrations de l’artiste Marie-Eve Turgeon enrichissent également cette œuvre numérique. L’agence web QuatreCentQuatre a pris en charge la réalisation technique du projet, garantissant une expérience en ligne fluide et engageante.

En parcourant cette exposition interactive, les visiteurs découvriront les visages, les voix et les récits des participants aux ateliers. Ces témoignages sont accompagnés d’illustrations et de photographies, offrant un aperçu des liens tissés au fil des activités culturelles.

Un projet soutenu par le gouvernement

Le projet Racines plurielles, qui s’est déroulé sur trois ans, a bénéficié du soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités. Ce soutien a permis de renforcer le vivre-ensemble et de favoriser l’intégration des personnes immigrantes à la nation québécoise, en créant des espaces de dialogue et de rencontre dans les bibliothèques du Québec.

Je suis très fier de ce qui a été accompli dans le cadre de Racines plurielles. Partout au Québec, faire connaître et aimer la culture, susciter des rencontres, favoriser l’inclusion et la diversité sont les raisons d’être de Culture pour tous. L’exposition numérique permet de cristalliser ces moments à la fois touchants et inspirants», a dit Michel Vallée, président-directeur général, Culture pour tous

Bien que le cycle de trois ans de Racines plurielles soit terminé, les ressources développées pour le projet restent accessibles en ligne via la Boîte à outils de Racines plurielles. Ces ressources continueront de soutenir les bibliothèques, artistes et travailleurs culturels dans la création d’activités de médiation culturelle interculturelle.

